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Администрация Приморья не удержалась от приватизации
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Администрация Приморья не удержалась от приватизации 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
Анонсированная администрацией края большая приватизация принесет бюджету в ближайшие три года… 39 млн руб.
В распоряжение KONKURENT.RU попала программа приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. Согласно документу, в 2019-2021 гг. планируется приватизировать лотами два здания с одновременным отчуждением земельных участков под ними, восемнадцать нежилых помещений в трех зданиях, один объект незавершенного строительства с одновременным отчуждением земельного участка под ним и пакет акций АО «Федеральная фондовая корпорация».
Исходя из состава планируемого к приватизации имущества в 2019 г. прогнозируется получение доходов в размере не менее 37,06 млн руб., в 2020 г. — не менее 30 тыс. руб., в 2021 г. — не менее 1,6 млн руб.
Ранее сообщалось, что в собственности региона находится почти 11 тыс. объектов недвижимости, более 2,7 тыс. земельных участков общей площадью свыше 300 тыс. гектаров, а также более 350 тыс. объектов движимого имущества. Большая часть объектов находится в ведении краевых предприятий и учреждений в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания и других, однако некоторые из них непригодны для использования либо просто не эксплуатируются.
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, которое планируется приватизировать в 2019 г.
№ п/п  Наименование объекта
недвижимости
Общая
площадь,
кв. м  Адрес
(месторасположение)
Сроки приватизации
Объект незавершенного строительства
(готовность 51%),
кадастровый номер:
25:30:020101:9192;
земельный участок,
кадастровый номер:
25:30:020101:6402
11 664,1  14 699,0  Приморский край,
г. Лесозаводск,
ул. Будника, 78  II-IV кварталы 2019 года
Нежилое помещение,
кадастровый номер:
25:21:000000:4695
Приморский край, Хорольский район,
пгт Ярославский,
ул. Ломоносова, 29, этаж: 2  II-IV кварталы 2019 года
Нежилое помещение,
кадастровый номер: 25:28:010007:1037
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Луцкого, 8,
помещение № 1  II-IV кварталы 2019 года
Нежилое помещение,
кадастровый номер: 25:28:000000:41318
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Луцкого, 8,
помещения № 2, 4  II-IV кварталы 2019 года
Нежилое помещение,
кадастровый номер:
25:28:010007:1038
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Луцкого, 8,
помещение № 3  II-IV кварталы 2019 года
Нежилое помещение,
кадастровый номер:
25:28:010007:1046
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Луцкого, 8,
помещение № 5  II-IV кварталы 2019 года
Нежилое помещение,
кадастровый номер:
25:28:010007:1040
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Луцкого, 8,
помещение № 6  I-IV кварталы 2019 года
Нежилое помещение,
кадастровый номер: 25:28:000000:25974
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Луцкого, 8,
помещение № 7  II-IV кварталы
2019 года
Нежилое помещение,
кадастровый номер:
25:28:010007:1041
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Луцкого, 8,
помещение № 8  II-IV кварталы 2019 года
Нежилое помещение,
кадастровый номер:
25:28:000000:58410
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Луцкого, 8,
помещение № 9  II-IV кварталы 2019 года
Нежилое помещение,
кадастровый номер:
25:28:010007:1043
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Луцкого, 8,
помещение № 10  II-IV кварталы 2019 года
Нежилое помещение,
кадастровый номер:
25:28:010007:1044
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Луцкого, 8,
помещение № 11  II-IV кварталы 2019 года
Нежилое помещение,
кадастровый номер:
25:28:010007:1045
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Луцкого, 8,
помещение № 12  II-IV кварталы 2019 года
Нежилое помещение,
кадастровый номер:
25:28:010007:874  Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Всеволода Сибирцева, 9, помещение № 1  II-IV кварталы 2019 года
Нежилое помещение,
кадастровый номер:
25:28:000000:60434
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Всеволода Сибирцева, 9, помещение № 2  II-IV кварталы 2019 года
Нежилое помещение,
кадастровый номер:
25:28:000000:35229
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Всеволода Сибирцева, 9, помещение № 3  II-IV кварталы 2019 года
Нежилое помещение,
кадастровый номер:
25:28:000000:35228
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Всеволода Сибирцева, 9, помещение № 4  II-IV кварталы 2019 года
Нежилое помещение,
кадастровый номер:
25:28:000000:25339
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Всеволода Сибирцева, 9, помещение № 5  II-IV кварталы 2019 года
Нежилое помещение,
кадастровый номер: 25:28:000000:60075
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Всеволода Сибирцева, 9, помещение № 6  II-IV кварталы 2019 года
Нежилое здание — торговое,
кадастровый номер: 25:34:016402:3136;
земельный участок,
кадастровый номер:
25:34:016402:72  1969,3  790,0  Приморский край,
г. Уссурийск,
ул. Ленина, 141  II-IV кварталы 2019 года
Перечень акций акционерного общества, находящихся в собственности Приморского края, планируемых к приватизации в 2020 г.
Наименование акционерного общества
Доля Приморского края в общем количестве акций, процент
Размер доли акций, подлежащих приватизации, процент
Сроки приватизации
Акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация»
1,5953
II-IV кварталы 2020 года
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, которое планируется приватизировать в 2021 г.
Наименование объекта
недвижимости
Общая
площадь,
кв. м  Адрес
(месторасполо-жение)
Сроки приватизации
Нежилое здание — гараж,
кадастровый номер: 25:32:010601:264;
земельный участок
кадастровый номер:
25:32:010601:2  419,3  1759,0  Приморский
край,
г. Спасск
Дальний,
ул. Коммунаров, 1  II-IV кварталы 2021 года
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