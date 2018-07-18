Администрация Приморья не удержалась от приватизации

Анонсированная администрацией края большая приватизация принесет бюджету в ближайшие три года… 39 млн руб.

В распоряжение KONKURENT.RU попала программа приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края , на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. Согласно документу, в 2019-2021 гг. планируется приватизировать лотами два здания с одновременным отчуждением земельных участков под ними, восемнадцать нежилых помещений в трех зданиях, один объект незавершенного строительства с одновременным отчуждением земельного участка под ним и пакет акций АО «Федеральная фондовая корпорация».

Исходя из состава планируемого к приватизации имущества в 2019 г. прогнозируется получение доходов в размере не менее 37,06 млн руб., в 2020 г. — не менее 30 тыс. руб., в 2021 г. — не менее 1,6 млн руб.

Ранее сообщалось, что в собственности региона находится почти 11 тыс. объектов недвижимости, более 2,7 тыс. земельных участков общей площадью свыше 300 тыс. гектаров, а также более 350 тыс. объектов движимого имущества. Большая часть объектов находится в ведении краевых предприятий и учреждений в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания и других, однако некоторые из них непригодны для использования либо просто не эксплуатируются.

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, которое планируется приватизировать в 2019 г.

№ п/п Наименование объекта

недвижимости

Общая

площадь,

кв. м Адрес

(месторасположение)

Сроки приватизации

Объект незавершенного строительства

(готовность 51%),

кадастровый номер:

25:30:020101:9192;

земельный участок,

кадастровый номер:

25:30:020101:6402

11 664,1 14 699,0 Приморский край,

ул. Будника, 78 II-IV кварталы 2019 года

Нежилое помещение,

кадастровый номер:

25:21:000000:4695

Приморский край, Хорольский район,

ул. Ломоносова, 29, этаж: 2 II-IV кварталы 2019 года

Нежилое помещение,

кадастровый номер: 25:28:010007:1037

Приморский край,

ул. Луцкого, 8,

помещение № 1 II-IV кварталы 2019 года

Нежилое помещение,

кадастровый номер: 25:28:000000:41318

Приморский край,

г. Владивосток,

ул. Луцкого, 8,

помещения № 2, 4 II-IV кварталы 2019 года

Нежилое помещение,

кадастровый номер:

25:28:010007:1038

Приморский край,

г. Владивосток,

ул. Луцкого, 8,

помещение № 3 II-IV кварталы 2019 года

Нежилое помещение,

кадастровый номер:

25:28:010007:1046

Приморский край,

г. Владивосток,

ул. Луцкого, 8,

помещение № 5 II-IV кварталы 2019 года

Нежилое помещение,

кадастровый номер:

25:28:010007:1040

Приморский край,

г. Владивосток,

ул. Луцкого, 8,

помещение № 6 I-IV кварталы 2019 года

Нежилое помещение,

кадастровый номер: 25:28:000000:25974

Приморский край,

г. Владивосток,

ул. Луцкого, 8,

помещение № 7 II-IV кварталы

2019 года

Нежилое помещение,

кадастровый номер:

25:28:010007:1041

Приморский край,

г. Владивосток,

ул. Луцкого, 8,

помещение № 8 II-IV кварталы 2019 года

Нежилое помещение,

кадастровый номер:

25:28:000000:58410

Приморский край,

г. Владивосток,

ул. Луцкого, 8,

помещение № 9 II-IV кварталы 2019 года

Нежилое помещение,

кадастровый номер:

25:28:010007:1043

Приморский край,

г. Владивосток,

ул. Луцкого, 8,

помещение № 10 II-IV кварталы 2019 года

Нежилое помещение,

кадастровый номер:

25:28:010007:1044

Приморский край,

г. Владивосток,

ул. Луцкого, 8,

помещение № 11 II-IV кварталы 2019 года

Нежилое помещение,

кадастровый номер:

25:28:010007:1045

Приморский край,

г. Владивосток,

ул. Луцкого, 8,

помещение № 12 II-IV кварталы 2019 года

Нежилое помещение,

кадастровый номер:

25:28:010007:874 Приморский край,

г. Владивосток,

ул. Всеволода Сибирцева, 9, помещение № 1 II-IV кварталы 2019 года

Нежилое помещение,

кадастровый номер:

25:28:000000:60434

Приморский край,

г. Владивосток,

ул. Всеволода Сибирцева, 9, помещение № 2 II-IV кварталы 2019 года

Нежилое помещение,

кадастровый номер:

25:28:000000:35229

Приморский край,

г. Владивосток,

ул. Всеволода Сибирцева, 9, помещение № 3 II-IV кварталы 2019 года

Нежилое помещение,

кадастровый номер:

25:28:000000:35228

Приморский край,

г. Владивосток,

ул. Всеволода Сибирцева, 9, помещение № 4 II-IV кварталы 2019 года

Нежилое помещение,

кадастровый номер:

25:28:000000:25339

Приморский край,

г. Владивосток,

ул. Всеволода Сибирцева, 9, помещение № 5 II-IV кварталы 2019 года

Нежилое помещение,

кадастровый номер: 25:28:000000:60075

Приморский край,

г. Владивосток,

ул. Всеволода Сибирцева, 9, помещение № 6 II-IV кварталы 2019 года

Нежилое здание — торговое,

кадастровый номер: 25:34:016402:3136;

земельный участок,

кадастровый номер:

25:34:016402:72 1969,3 790,0 Приморский край,

ул. Ленина, 141 II-IV кварталы 2019 года

Перечень акций акционерного общества, находящихся в собственности Приморского края, планируемых к приватизации в 2020 г.

Наименование акционерного общества

Доля Приморского края в общем количестве акций, процент

Размер доли акций, подлежащих приватизации, процент

Сроки приватизации

Акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация»

1,5953

II-IV кварталы 2020 года

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, которое планируется приватизировать в 2021 г.

Наименование объекта

недвижимости

Общая

площадь,

кв. м Адрес

(месторасполо-жение)

Сроки приватизации

Нежилое здание — гараж,

кадастровый номер: 25:32:010601:264;

земельный участок

кадастровый номер:

25:32:010601:2 419,3 1759,0 Приморский

край,

Дальний,

ул. Коммунаров, 1 II-IV кварталы 2021 года