Лабытнанги обгоняют весь округ по темпам укладки оптоволокна

Этим летом связисты ведут в Лабытнанги масштабные работы. По количеству зданий, которые планируют перевести на «оптику», город почти вдвое опередил Салехард . Об этом «Красному Северу» рассказали в ямальском филиале ПАО «Ростелеком»

К концу года возможность подключиться к скоростному интернету получат более 12,7 тысячи домохозяйств в 16 населенных пунктах ЯНАО . При этом волокно заводят не только в многоэтажки, но и в деревянное жилье.

Именно с его учетом Лабытнанги и вышел в лидеры — там оптический кабель проведут в 195 домов, из которых всего пять — новостройки. Кроме того, город оказался первым на Ямале по числу домохозяйств, которые по итогам года смогут подключиться по технологии GPON.

На втором месте по количеству домов (95) — Салехард, а на третьем (56 зданий) — Муравленко. По охвату же квартир на второе место вырвался поселок Харп , на третьей позиции по этому показателю — Новый Уренгой.