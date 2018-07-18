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Лабытнанги обгоняют весь округ по темпам укладки оптоволокна
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Лабытнанги обгоняют весь округ по темпам укладки оптоволокна 

Красный Север 39 минут назад
Фото: Красный Север
Этим летом связисты ведут в Лабытнанги масштабные работы. По количеству зданий, которые планируют перевести на «оптику», город почти вдвое опередил Салехард. Об этом «Красному Северу» рассказали в ямальском филиале ПАО «Ростелеком».
К концу года возможность подключиться к скоростному интернету получат более 12,7 тысячи домохозяйств в 16 населенных пунктах ЯНАО. При этом волокно заводят не только в многоэтажки, но и в деревянное жилье.
Именно с его учетом Лабытнанги и вышел в лидеры — там оптический кабель проведут в 195 домов, из которых всего пять — новостройки. Кроме того, город оказался первым на Ямале по числу домохозяйств, которые по итогам года смогут подключиться по технологии GPON.
На втором месте по количеству домов (95) — Салехард, а на третьем (56 зданий) — Муравленко. По охвату же квартир на второе место вырвался поселок Харп, на третьей позиции по этому показателю — Новый Уренгой.
Как рассказала пресс-секретарь филиала Олеся Иванова, стройка уже идет во всех муниципальных образованиях Ямала. В здания «оптику» заведут не позднее октября, затем начнут подключать абонентов. Собеседница напомнила, что планы строительства на год определяются заблаговременно исходя из технической необходимости модернизации линий, количества заявок и прогнозируемого спроса на услугу по разным адресам.
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