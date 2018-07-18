Пенсионерку госпитализировали с ожогами после взрыва газа в ее квартире в Самаре

Пенсионерка 1939 года рождения с ожогами первой и второй степени была доставлена в больницу после взрыва бытового газа в квартире, где она проживает. Инцидент произошел около трех часов утра 18 июля в двухэтажном доме на Медицинской улице в Самаре , сообщают представители экстренных служб.

Взрывом в квартире выбило стекла, было повреждено деревянное потолочное перекрытие и кирпичные перегородки между несколькими квартирами. Несущие конструкции устояли. Из здания были экстренно эвакуированы 13 человек, в том числе четверо детей. Никто не погиб. Находиться в пункте временного размещения жители дома отказались.

Что стало причиной аварии — выясняется. Однако по предварительным данным, взрыв спровоцировала утечка бытового газа из поврежденного шланга, которая представляет собой гибкую подводку к газовой плите.