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Пожарные спасли трех жильцов из горящего дома в Шурышкарском районе
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Пожарные спасли трех жильцов из горящего дома в Шурышкарском районе 

ИА Север-Пресс 44 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В селе Шурышкары Шурышкарского района в одноэтажном шестиквартирном доме на улице Мира ночью вспыхнул пожар.
К моменту прибытия пожарных горела пятая квартира. С огнем боролись 3 человека, привлекли одну единицу техники противопожарной службы ЯНАО.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружной противопожарной службе, пожарные спасли трех жильцов. Никто из жителей дома не пострадал.
В результате огнем повреждена кухня на площади 12 квадратных метров, закопчены стены и потолок на площади 30 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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