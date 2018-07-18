Пожарные спасли трех жильцов из горящего дома в Шурышкарском районе

В селе Шурышкары Шурышкарского района в одноэтажном шестиквартирном доме на улице Мира ночью вспыхнул пожар.

К моменту прибытия пожарных горела пятая квартира. С огнем боролись 3 человека, привлекли одну единицу техники противопожарной службы ЯНАО

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружной противопожарной службе, пожарные спасли трех жильцов. Никто из жителей дома не пострадал.

В результате огнем повреждена кухня на площади 12 квадратных метров, закопчены стены и потолок на площади 30 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.