Небогатые россияне массово покупают жилье

Небогатые россияне массово заинтересовались покупкой жилья

В структуре потенциальных покупателей квартир в проектах комфорт-класса в Московском регионе во втором квартале 2018 года ко второму кварталу 2017-го выросла доля домохозяйств с ежемесячным доходом до 70 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные ФСК «Лидер» (материалы есть в распоряжении «Дома»).

По данным ФСК «Лидер», доля покупателей с доходом до 50 тысяч рублей на домохозяйство во втором квартале 2018 года достигла 8 процентов в общем объеме спроса, от 50 до 70 тысяч рублей — 19 процентов. Во втором квартале 2017 года аналогичные показатели составляли 3 и 17 процентов. Доля покупателей с доходом от 70 до 100 тыс. рублей снизилась с 28 до 25 процентов.

В частности, среди холостых покупателей, интересующихся покупкой недвижимости в проектах компании, более 40 процентов располагают доходом до 70 тысяч рублей в месяц. Среди семейных пар показатель составляет 17 процентов. Доля покупателей с таким доходом на домохозяйство выросла и среди семей со взрослыми детьми. По статистике компании, 14 процентов таких клиентов имеют доход до 50 тысяч, еще 19 процентов — от 50 до 70 тысяч рублей на семью.

«В основном это семьи пенсионеров, которые приобретают жилье с помощью своих взрослых детей, а также используя имеющиеся накопления», — отмечается в материалах ФСК «Лидер».

Согласно опубликованным в июне 2018 года данным исследования холдинга «Ромир», за месяц объем свободных денег (средства, которые остаются после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты коммунальных, транспортных услуг, услуг связи) у россиян увеличился более чем на 20 процентов. В частности, к маю показатель вырос на 23,2 процента и составил 29,7 тысячи рублей.