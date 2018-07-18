В Находке около 200 семей получат новые квартиры

Находке компания «Восточный ЛУЧ» получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового многоквартирного дома в жилом комплексе «Зелёный угол».

Как стало известно, компания «Восточный ЛУЧ» является резидентом свободного порта Владивосток и реализует проект по строительству жилых домов для населения Находки. Общее количество жилья в двух сданных домах и одном строящемся составляет 576 квартир.

«Квартиры в новом доме уже давно распроданы. В скором времени по близости появятся продуктовые магазины, парикмахерские и все другие места для нормального функционирования людей», — рассказали в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока.

Отметим, третий, строящийся дом, введут в эксплуатацию уже в августе 2018 года. После чего компания займётся строительством нового жилого комплекса, который будет включать в себя