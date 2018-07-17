Набожность стоила россиянке квартиры

В одной из квартир многоквартирного дома по улице Трудовая в Абакане произошел пожар, серьезно повредивший жилище. Причиной возгорания стала свеча, зажженная рядом с иконой хозяйкой квартиры. Об этом сообщает региональный портал «Запад 24».

По словам владелицы жилья, она поставила горящую свечу перед иконой и ушла из дома. Прибывшие на место происшествия специалисты МЧС квалифицировали ситуацию как неосторожное обращение с огнем.

Загоревшаяся квартира серьезно пострадала от огня. Ликвидировавшие пожар сотрудники МЧС эвакуировали с верхних этажей горящего дома девять человек, в том числе двоих детей. «После ликвидации открытого огня пожарный в одной из квартир нашел кошечку и передал ее хозяину», — отмечает издание.