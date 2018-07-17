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Набожность стоила россиянке квартиры
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Набожность стоила россиянке квартиры 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
В одной из квартир многоквартирного дома по улице Трудовая в Абакане произошел пожар, серьезно повредивший жилище. Причиной возгорания стала свеча, зажженная рядом с иконой хозяйкой квартиры. Об этом сообщает региональный портал «Запад 24».
По словам владелицы жилья, она поставила горящую свечу перед иконой и ушла из дома. Прибывшие на место происшествия специалисты МЧС квалифицировали ситуацию как неосторожное обращение с огнем.
Загоревшаяся квартира серьезно пострадала от огня. Ликвидировавшие пожар сотрудники МЧС эвакуировали с верхних этажей горящего дома девять человек, в том числе двоих детей. «После ликвидации открытого огня пожарный в одной из квартир нашел кошечку и передал ее хозяину», — отмечает издание.
Неосторожное обращение со свечами, в том числе, в ходе религиозных ритуалов, иногда становится причиной пожаров в жилых домах. Один из таких случаев произошел в Белгороде в конце апреля 2018-го. Пожилая женщина собралась помолиться и зажгла свечу, которая затем упала. Женщина попыталась справиться с огнем самостоятельно, но ей это не удалось. По свидетельству очевидцев, пламя вырывалось из окна квартиры на несколько метров. В результате пожар уничтожил полторы комнаты в квартире пенсионерки.
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