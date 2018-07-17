Почти 400 млрд рублей планируется потратить на развитие Орловской области в 2018 году

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Почти 400 млрд рублей планируется потратить до конца 2018 года на реализацию стратегии развития Орловской области . Правительство региона представило на общественное обсуждение проект стратегии социально-экономического развития на период до 2035 года, обсуждение продлится до 7 августа 2018 года, сообщила во вторник ТАСС заместитель начальника пресс-службы правительства Орловской области Полина Антонова.

"Согласно прогнозу, на развитие области до [конца] 2018 года будет направлено 394,8 млрд рублей. За это время предполагается реализовать первый и второй этап стратегии, добившись преодоления отставания региона по наиболее сложным социально-экономическим направлениям и усилить имеющиеся конкурентные преимущества", — сказала она.

Стратегия развития региона предполагает рост продолжительности жизни с 71 до 78 лет, снижение до 4,5% доли населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, расселение более 60 тыс. кв. м аварийного жилья, благоустройство более 2 тыс. дворов и около 150 общественных территорий. Десять региональных программ, касающихся благоустройства, дорожного строительства, ввода жилья уже реализуются.