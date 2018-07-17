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Почти 400 млрд рублей планируется потратить на развитие Орловской области в 2018 году
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Почти 400 млрд рублей планируется потратить на развитие Орловской области в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Почти 400 млрд рублей планируется потратить до конца 2018 года на реализацию стратегии развития Орловской области. Правительство региона представило на общественное обсуждение проект стратегии социально-экономического развития на период до 2035 года, обсуждение продлится до 7 августа 2018 года, сообщила во вторник ТАСС заместитель начальника пресс-службы правительства Орловской области Полина Антонова.
"Согласно прогнозу, на развитие области до [конца] 2018 года будет направлено 394,8 млрд рублей. За это время предполагается реализовать первый и второй этап стратегии, добившись преодоления отставания региона по наиболее сложным социально-экономическим направлениям и усилить имеющиеся конкурентные преимущества", — сказала она.
Стратегия развития региона предполагает рост продолжительности жизни с 71 до 78 лет, снижение до 4,5% доли населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, расселение более 60 тыс. кв. м аварийного жилья, благоустройство более 2 тыс. дворов и около 150 общественных территорий. Десять региональных программ, касающихся благоустройства, дорожного строительства, ввода жилья уже реализуются.
"Стратегия определяет основные векторы развития. Но конкретные задачи, приоритетность их решения должны определять люди. Мы строим свою работу на запросах людей, поэтому будем не только учитывать позицию жителей, общественных организаций, предпринимателей, экспертов в своих областях при утверждении стратегии, но и в ходе ее реализации", — сказал врио губернатора Орловской области Андрей Клычков. Он добавил, что стратегия будет утверждена после анализа и учета поступивших предложений.
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