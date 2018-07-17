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Власти Москвы планируют завершить первую программу сноса пятиэтажек в течение двух лет
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Власти Москвы планируют завершить первую программу сноса пятиэтажек в течение двух лет 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Последние 34 дома по первой программе сноса пятиэтажек демонтируют через два года. Сроки откладываются из-за недобросовестных застройщиков, сообщил журналистам руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
" [По первой программе сноса пятиэтажек] осталось 34 дома. Львиная доля из оставшихся — это внебюджетные, так называемые инвестиционные, как всегда проблема в том, что инвесторы продолжают не исполнять обязательства, которые были взяты в новое время, когда мы расторгли 22 инвестконтракта в 2011 году и заменили на бюджет. Пока суд не закончится, я не могу назвать срок сноса последнего дома. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие два года по внебюджетной программе", — сказал Левкин.
Он добавил, что в данный момент с недобросовестными застройщиками идут судебные разбирательства. «Одна из крупных компаний — застройщик Кунцево, и львиная доля домов находятся как раз в этом инвестконтуре», — заключил он.
Всего с 1999 года, когда первая программа сноса пятиэтажек стартовала в Москве, строители демонтировали почти 1700 домов.
В начале года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн кв. м жилья или более 7,5 тыс. домов, в которых проживают около 1,6 млн человек.
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