Власти Москвы планируют завершить первую программу сноса пятиэтажек в течение двух лет

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Последние 34 дома по первой программе сноса пятиэтажек демонтируют через два года. Сроки откладываются из-за недобросовестных застройщиков, сообщил журналистам руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин

" [По первой программе сноса пятиэтажек] осталось 34 дома. Львиная доля из оставшихся — это внебюджетные, так называемые инвестиционные, как всегда проблема в том, что инвесторы продолжают не исполнять обязательства, которые были взяты в новое время, когда мы расторгли 22 инвестконтракта в 2011 году и заменили на бюджет. Пока суд не закончится, я не могу назвать срок сноса последнего дома. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие два года по внебюджетной программе", — сказал Левкин.

Он добавил, что в данный момент с недобросовестными застройщиками идут судебные разбирательства. «Одна из крупных компаний — застройщик Кунцево, и львиная доля домов находятся как раз в этом инвестконтуре», — заключил он.

Всего с 1999 года, когда первая программа сноса пятиэтажек стартовала в Москве, строители демонтировали почти 1700 домов.