Ждёт ли Саратов реновация по московскому сценарию. Мнения экспертов

Москве ломают пяти— и девятиэтажные дома. Это те жилые строения, изношенность которых составляет свыше 70%. Они сыпятся буквально на глазах. А капитальный ремонт их дорогого стоит. В нашем регионе таким домов не мало. Грозит ли Саратову реновация по Московскому сценарию? Об этом мы сегодня поговорим с нашими экспертами, строителем и депутатом регионального парламента Леонидом Писным и министром строительства области Дмитрием Тепиным.

— Дмитрий Валентинович, насколько я знаю в столице программа реновации реализуется из местного бюджета. Возможно ли нам повторить опыт москвичей?

Дмтрий Тепин, министр строительства и ЖКХ области:

"Мы прекрасно понимаем — Москва может себе позволить, мы такое позволить себе не можем. Мы принимаем другие меры. Мы сегодня пробуем проект в Энгельсском районе. Там возле озера Тинь-зинь есть ряд домов — ветхих и аварийных. Мы предложили строителям там поэтапно расселять и строить".

— Леонид Александрович, а что строители говорят о реновации?

"В работе находится ряд предложений, связанных с изменением жилищного кодекса РФ , связанных с изменением градостроительного кодекса, незначительных, весь их смысл — это увязка реновации территорий со столь социально-значимой проблемой — переселение граждан с аварийной территории. Вот эти все механизмы на федеральном и региональном уровне. В перспективе мы думаем, что уже к Новому году будет ясен и механизм расселения жилых домов, и их реконструкция, и развитие территории, и мы вплотную подойдем к тому, что понятие реновация придет на нашу землю".

— Сколько в регионе аварийного жилья? И сможем ли мы осилить программу реновации без поддержки федерального центра?

Леонид Писной, депутат Областной думы:

"У нас на сегодняшний день 200 тысяч квадратных метров по городу и 270 тысяч квадратных метров по области и это не так много, годовой объем. Но вообще по мониторингу технического состояния у нас от 1 миллиона до 1,4 миллионов квадратных метров жилых домов, где износ составляет 70%, где их процесс замены и реконструкции неизбежен. Мы никогда сами не вытянем, мы не вытянули бы и 2008-2013, 2013-2017 года, и сейчас без федеральной поддержки. Мы конечно, не можем решить проблему переселения и начать массовую реновацию, это невозможно.

— Дмитрий Валентинович, я знаю, что в столице идут споры по реновации и многие считают, что те же самые сталинки простоят дольше, чем некоторые новостройки?

Дмтрий Тепин, министр строительства и ЖКХ области:

"Все эти выводы делаются в процессе технической экспертизы и, если экспертиза дает предложение по усилению соответствующей конструкции, которая будет не дороже строительства нового дома, то это целесообразно, или если вложения в капремонт больше, чем строительство нового дома, то нецелесообразно".