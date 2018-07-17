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В Саратове продолжают возводить десятиэтажный дом для жителей поселка Елшанка
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В Саратове продолжают возводить десятиэтажный дом для жителей поселка Елшанка 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Каждый день проходит мимо дома и представляет? как будет жить в квартире со всеми удобствами. Иван Петров больше 20 лет прожил в Елшанке. В разваливающейся двухэтажке.
Деревянные бараки были построены 70 лет назад. Время сделало свое дело — они стали не пригодны для жизни. Жители 2 -го дома обратились к спикеру Госдумы за помощью. пригодны для жизни. Жители 21 -го дома обратились к спикеру Госдумы за помощью. Вячеслав Володин стал инициатором благотворительного проекта и даже внес первую сумму средств. Уже в следующем году здесь появится современный жилой комплекс.
Весной этого года планы немного изменились. Планировку дома возможно скорректируют. Жительница барака на улице Клубная рассказала на встрече со спикером, что ее дом в список аварийных не включили. Но он тоже трещит по швам. Вячеслав Володин пообещал решить этот вопрос.
Вячеслав Володин, Председатель Государственной Думы:
"Собирайте документы. А мы будем искать средства, чтобы было не 226 квартир, а еще плюс 14".
На возведение дома, по словам спикера Госдумы необходимо около 300 миллионов рублей. Часть суммы Вячеслав Володин внес из своих личных средств. Завершить строительство планируют к осени 2019 года. Но это еще не все. Рядом с домом к этому же времени откроется новые поликлиника и школа.
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