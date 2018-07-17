Потолок рухнул в одном из жилых домов в Сочи

Жильцы дома одного из жилых домов на улице Севастопольской улицы Завокзального района чудом остались целы после обрушения потолка в двухэтажке. Теперь домочадцам страшно ходить по собственной квартире, сообщил «Макс Портал».

Женщины, проживающие в третьей квартире, где случилось в ЧП, пребывают в шоке. Ведь потолок рухнул прямо перед носом одной из них.

«Я сидела здесь, пила чай. И вдруг перед самым носом вот это все массой штукатурки — потолок передо мной падает и разбивается на мелкие куски. Я удивляюсь, как не убило меня», — рассказывает одна из жильцов квартиры. Обе — инвалиды второй группы. Обрушившийся потолок — не единственная проблема женщин.

В санузле можно встретить крыс, дверные проемы ест жук шашель, а под потолком пчелы свили гнезда. Здание действительно выглядит аварийным. Его признали непригодным для проживания еще в 1989 году. А расселения до сих пор нет. Квартира приватизирована с 2002 года и сейчас дом уже не аварийный, а просто ветхий. Он находится на содержании «Ремонтно-эксплуатационного предприятия № 3». По закону, жильцы сами отвечают за свой угол. А управляющая компания содержит в доме только места общего пользования. Об этой квартире в УК знают давно. Оценку обрушения уже произвели.

«Квартира — приватизированная. Все неухоженное, убогое, никогда квартира ремонта не видела. Мы посмотрели: балки все на месте. Чердачные помещения тоже в нормальном состоянии», — пояснил главный инженер «Ремонтно-эксплуатационного предприятия № 3» Виктор Темесов.

Дом на Севастопольской, 37 был построен еще в 1949 году.