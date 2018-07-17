В Подмосковье ввели в эксплуатацию около пяти миллионов квадратных метров

По словам главы регионального Минстроя Руслана Тагиева, с января по июнь в области выдали разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости общей площадью пять миллионов квадратных метров. В первом полугодии 2017 года в Подмосковье было введено 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости.

В этом году большая доля недвижимости введена в Богородском городском округе (более 260 тысяч квадратных метров) и в городском округе Подольск (около 150,7 тысячи квадратных метров). На третьем месте — городской округ Химки . Там было введено более 103,1 тысячи квадратных метров.

Три четверти из введенных площадей занимает жилое имущество. В первом полугодии в Подмосковье ввели в эксплуатацию 3,7 миллиона квадратных метров жилья.