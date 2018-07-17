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В Подмосковье ввели в эксплуатацию около пяти миллионов квадратных метров
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В Подмосковье ввели в эксплуатацию около пяти миллионов квадратных метров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В первом полугодии в Московской области ввели в эксплуатацию на 19% больше недвижимости, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс‐службу Минстроя Московской области.
По словам главы регионального Минстроя Руслана Тагиева, с января по июнь в области выдали разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости общей площадью пять миллионов квадратных метров. В первом полугодии 2017 года в Подмосковье было введено 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости.
В этом году большая доля недвижимости введена в Богородском городском округе (более 260 тысяч квадратных метров) и в городском округе Подольск (около 150,7 тысячи квадратных метров). На третьем месте — городской округ Химки. Там было введено более 103,1 тысячи квадратных метров.
Три четверти из введенных площадей занимает жилое имущество. В первом полугодии в Подмосковье ввели в эксплуатацию 3,7 миллиона квадратных метров жилья.
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