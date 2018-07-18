Продается здание в Сысерти

ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» предлагает к продаже здание спасательной станции, литер А, а, а1, общей площадью 56, 5 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, д. 53 А.

Здание располагается на берегу Механического пруда, в непосредственной близости от воды.

Стоимость объекта составляет 1 381 000 рублей

Условия передачи помещений:

• объект передается путем проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимости;

• по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.

За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукциона Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» или по тел. +7 (343) 257-84-60 и по тел. +7 (922)-037-87-97 или через сайт www.rdmugiso.ru.