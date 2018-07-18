Ещё
Продается здание в Сысерти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Продается здание в Сысерти 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» предлагает к продаже здание спасательной станции, литер А, а, а1, общей площадью 56, 5 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, д. 53 А.
Здание располагается на берегу Механического пруда, в непосредственной близости от воды.
Стоимость объекта составляет 1 381 000 рублей
Условия передачи помещений:
• объект передается путем проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимости;
• по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукциона Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» или по тел. +7 (343) 257-84-60 и по тел. +7 (922)-037-87-97 или через сайт www.rdmugiso.ru.
АиФ Урал: последние новости
РД продает недостроенный дом в окрестностях Екатеринбурга МУГИСО ищет арендаторов торгово-сервисных помещений в Екатеринбурге Старинный особняк продается в центре Екатеринбурга
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии302
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе121
Рублю предсказали обвал69
Финалистку Missis World Russia забили молотком64
Трамп определился с отношением к России589
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение