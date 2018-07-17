Продается объект недвижимости в Красноуфимске

ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» предлагает к продаже нежилое помещение первого этажа № 29-31, общей площадью 108,5 кв. метра, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Фестивальная 2.

Общая характеристика помещений, предлагаемых к продаже:

Общая площадь — 108,5 кв.м Стоимость — 428 000 руб.

Условия передачи помещений:

• объект передается путем проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимости;

• по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.

За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукциона Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. +7 (343) 257-84-60 и по тел. +7 (922) 037-87-97 или через сайт www.rdmugiso.ru.