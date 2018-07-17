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Продается объект недвижимости в Красноуфимске
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Продается объект недвижимости в Красноуфимске 

АиФ Урал 50 минут назад
Фото: АиФ Урал
ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» предлагает к продаже нежилое помещение первого этажа № 29-31, общей площадью 108,5 кв. метра, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Фестивальная 2.
Общая характеристика помещений, предлагаемых к продаже:
Общая площадь — 108,5 кв.м  Стоимость — 428 000 руб.
Условия передачи помещений:
• объект передается путем проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимости;
• по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукциона Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. +7 (343) 257-84-60 и по тел. +7 (922) 037-87-97 или через сайт www.rdmugiso.ru.
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