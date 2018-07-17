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Более 20 конструктивистских посёлков планируется сохранить в Москве
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Более 20 конструктивистских посёлков планируется сохранить в Москве 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 17 июл — РИА Недвижимость. Более 20 конструктивистских посёлков в Москве планируется сохранить и приспособить под современное использование, сообщил РИА Недвижимость руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
"Программа по их (конструктивистских поселков — ред.) сохранению и приспособлению разрабатывается, мы сейчас думаем над ней. Но самое главное — снос конструктивистским зданиям и посёлкам не грозит. А какие подходы по работе с ними — это вопрос времени. Думаю, что решение мы найдём", — заверил Емельянов.
По его словам, в Москве насчитывается как минимум 26 таких посёлков. «Их, на самом деле больше, но это самые основные посёлки. Среди них нет аварийных объектов, но есть объекты, требующие работ. По ним должна быть четкая программа. Большинство из них не являются объектами культурного наследия, но это ценные исторические здания», — отметил Емельянов.
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