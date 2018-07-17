«А101» вложит в благоустройство ЖК «Испанские кварталы» 2 млрд рублей

МОСКВА , 17 июл — РИА Недвижимость. ГК «А101» вложит в благоустройство ЖК «Испанские кварталы» в новой Москве 2 миллиарда рублей, рассказал РИА Недвижимость генеральный директор компании Сергей Качура в кулуарах Московского урбанистического форума.

"В текущем году мы запускаем с архитектурным бюро Icube масштабный проект благоустройства в ЖК «Испанские кварталы». Стартовала разработка концепции создания уникальных общественных пространств на площади более 93 гектара", — отметил он.

По словам Качуры, в проекте будет глубоко проработана так называемая сервисная модель. Это не просто набор функций под укрупненную аудиторию — взрослые, дети, подростки и т.д., где сам набор сервисов ограничивается классическим зонированием — детские площадки, площадки для отдыха, для спорта, прогулочные маршруты и т.д. «Это, в первую очередь, более конкретная аудитория и проектирование сервисов под потребности каждой из них. В данном случае аудитория определяется не демографическими факторами, а образом жизни», — рассказал он.

Под каждый образ жизни формируется набор сервисов, исходя из их потребностей, добавил Качура.

ЖК «Испанские кварталы» расположен в 5 километрах от МКАД по Калужскому шоссе, в непосредственной близости от строящихся станции метро «Прокшино» Сокольнической линии и трассы Солнцево-Бутово-Видное. ЖК состоит из двух районов. Строительство первого, состоящего из 14 кварталов, планируется полностью завершить в 2019 году. Весной 2018 года ГК «А101» приступила к строительству второго, который состоит из 7 кварталов и отдельно стоящих домов-башен. Оба района связаны между собой пешеходными и велосипедными маршрутами.

ГК «А101» — инвестиционно-строительный холдинг, реализующий жилые и инфраструктурные объекты в новой Москве. Объем земельного банка группы составляет 2,5 тысячи гектаров.