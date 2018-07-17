Рустэм Хамитов: «Жилищное строительство переживает не лучшие времена»

Глава Башкирии Рустэм Хамитов провел совещание по вопросам защиты и восстановления прав обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

— За первое полугодие ввод жилья сократился почти на 15 процентов. В наибольшей степени снизилось возведение именно многоэтажных домов. За прошедший с прошлого совещания год сдано пять домов-долгостроев. Это не много. Восстановлены права 276 семей. При этом число проблемных объектов за год выросло с 29 до 33. Проблемный объект может включать в себя несколько домов, объединённых по признакам территориальности и единства застройщика. Сегодня в числе этих проблемных объектов 95 домов, — сказал Хамитов.

На сегодняшний день в реестр пострадавших включены более 2 тысяч человек. Глава региона отметил, что больше всего жалоб поступает на компанию «КилСтройИнвест», которая строила жилой комплекс «Миловский парк», стерлитамакские «Башстрой», «Единую Торгово-Закупочную Компанию». Также приходят десятки обращений по ситуации в жилых комплексах «Байрам» в Иглино, «Новобулгаково», «Серебряный ручей» в Демском районе Уфы . В число проблемных городов вошли Нефтекамск Ишимбай и Благовещенск.

— Надо детально разбираться по каждому дому и застройщику, принимать решения. Понятно, что есть объективные причины, связанные с осложнением ситуации в строительной отрасли, на рынке жилья. Но там, где действия застройщика носят криминальный характер, правоохранительные органы должны реагировать быстро и бескомпромиссно. В первую очередь надо добиваться, чтобы недобросовестные застройщики в полном объеме возмещали гражданам причиненный ущерб, — добавил глава Башкирии.

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