Рустэм Хамитов: «Нам надо закрыть вопрос по всем долгостроям»

Государство изменило правила игры на жилищном рынке. Теперь застройщики не вправе брать средства от инвесторов на возведение домов. Их финансированием займутся банки. Однако как быть тем, кто заключил договор долевого участия до нововведения и пополнил ряды обманутых? Глава Башкортостана обсудил меры по защите и восстановлению их прав на совещании с участием членов республиканского Правительства и региональными застройщиками.

Адрес с номером 7, квартира на 7 этаже. Но цифры удачи так и не принесли. В 2004 году Ирэн Смирновой рисовали радужное будущее. На руках только родившейся сын, позади продажа единственного жилья. Все деньги — застройщику. 176 дольщиков — четверть миллиарда рублей. Но вместо новоселья их ждали остановка строительства, пропажа денег, судебные тяжбы.

Ирэн Смирнова, бывшая дольщица: « Прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения наших средств. Застройщика, директора инвестиционной компании «Баир» привлекли к уголовной ответственности и посадили за растрату этих средств».

Стерлитамаке, Спустя 10 лет дом Ирэн Смирновой всё же достроили. Однако в рядах обманутых дольщиков ещё тысячи жителей республики. Сложнее всего обстановка в Уфе Нефтекамске , Ишимбае, Благовещенске, Иглинском и Уфимском районах. Отговорки застройщиков уже не работают: с теми, кто так и не справил новоселье, Рустэм Хамитов общается лично.

Рустэм Хамитов: «Вот и сегодня в почте у себя я прочитал обращение Владимира Гуськова . Он был у меня на приеме примерно 2-3 недели назад. Говорит, что со времени приёма ситуация с „Миловским парком“ не улучшилась. Два полностью готовых дома всё ещё не могут сдать жителям. Из пяти домов, по которым ведутся работы, по трем домам наблюдается замедление строительства».

Всего же в Уфе проблемными считаются более 40 домов. Рустэм Хамитов призвал прокурора и министра внутренних дел республики разобраться по каждому случаю. Там, где присутствует криминальный характер, виновные застройщики должны понести наказание. Прецеденты есть.

Андрей Назаров , прокурор Республики Башкортостан: «По 7 объектам виновные в преступлениях уже осуждены. Это мы берем последние три года. И это 11 лиц за 2017-2018 годы. Из них 9 осуждены к реальным срокам лишения свободы, двое условно».

На совещание были приглашены и сами проблемные застройщики. Рустэм Хамитов пообещал детально разобраться по каждому из них. Там, где есть объективные причины задержки, связанные с осложнением ситуации в строительной отрасли, на рынке жилья, республика готова помочь. Но если они решили просто нажиться на дольщиках, от ответственности им не уйти.

Рустэм Хамитов: «Вот сейчас нам надо закрыть вопрос по всем долгостроям, защитить права семей, годами ждущих свои квартиры. Предельно жалко людей, которые годами мучаются. Некоторые из них отнесли последние деньги строительной компании, не получили жилья, потеряли деньги, истратили кучу нервов и являются на сегодняшний день обманутыми во всех смыслах слова».

За последнее время удалось сдать пять долгостроев, ещё 95 ожидают своих будущих жильцов. План по вводу их в эксплуатацию рассчитан на четыре года. В основном дома будут сдаваться в текущем и следующем году, в 2020 и 2021 должны завершаться уже «остатки» этой большой истории.

Главная задача, которую поставил Рустэм Хамитов перед участниками совещания, — работать с людьми. Застройщики должны знать в лицо каждого своего дольщика, не прятаться от них, а наоборот, самим искать встречи и разъяснять все возникающие моменты. За тем, как это происходит, будет следить Региональный оператор по содействию строительству объектов, созданный по инициативе Главы Башкортостана. Он же пообещал лично спрашивать с каждого результат. Люди не должны оставаться один на один со своими проблемами.