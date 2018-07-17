Покупка недвижимости в общее долевое владение удостоверяется нотариально

Минфин высказался по поводу необходимости нотариального оформления и размера госпошлины за оформление следующих сделок:

по обретению супругами недвижимости в долевую собственность; по отчуждению долей в праве совместного владения недвижимостью.

Законным режимом использования имущества признается совместная собственность. Работает этот режим в случае, когда брачный договор не устанавливает других условий. Брачный договор заполняется письменно и удостоверяется нотариально.

Ведомство разъяснило, почему договор купли-продажи недвижимого имущества в долевую собственность супругами нуждается в нотариальном оформлении. Дело в том, что указанный договор будет иметь признаки брачного, так как выраженная в нем воля четы будет отличаться от определенного законом режима владения.

Размер госпошлины определяется в размере 0,5 процента от суммы договора, но в пределах не меньше 300 рублей и не больше 20 тыс. рублей.

Для отчуждения долей в праве совместного владения недвижимостью также потребуется визит к нотариусу. Сумма госпошлины за указанное действие определяется

ПИСЬМО Минфина РФ от 22.06.2018 № 03-05-06-03/42726

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