Налоговую льготу на часть жилого дома пока не предоставляют

Чиновники рассмотрели обращение по вопросу применения пенсионером льготы по налогу на имущество в отношении части жилого дома.

Сообщили, что сейчас данный вопрос окончательно не урегулирован, в связи с чем соответствующие поправки в НК РФ уже разработаны и рассматриваются в Госдуме

Так, на сегодняшний день в перечень льготируемого имущества включены в дословной формулировке: квартира или комната; жилой дом.

Кроме того, согласно правоустанавливающим документам заявителя его часть дома зарегистрирована в ЕГРН как жилое помещение. Эти сведения не дают исчерпывающей информация о статусе объекта, так как понятие включает в себя согласно ЖК РФ и жилые дома, и квартиры, и их части.

ФНС при исчислении налога на имущество обязаны руководствоваться данными Росреестра

Поэтому в ожидании внесения в кодекс понятия «части жилых домов», финансисты рекомендуют уточнить сведения о помещении в ЕГРН.

До внесения изменений законодателем в НК РФ заявителю при налогообложении спорного объекта недвижимости рекомендовано придерживаться действующих норм законодательства.