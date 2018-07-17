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Налоговую льготу на часть жилого дома пока не предоставляют
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Налоговую льготу на часть жилого дома пока не предоставляют 

Время бухгалтера 1 час назад
Чиновники рассмотрели обращение по вопросу применения пенсионером льготы по налогу на имущество в отношении части жилого дома.
Сообщили, что сейчас данный вопрос окончательно не урегулирован, в связи с чем соответствующие поправки в НК РФ уже разработаны и рассматриваются в Госдуме.
Так, на сегодняшний день в перечень льготируемого имущества включены в дословной формулировке: квартира или комната; жилой дом.
Кроме того, согласно правоустанавливающим документам заявителя его часть дома зарегистрирована в ЕГРН как жилое помещение. Эти сведения не дают исчерпывающей информация о статусе объекта, так как понятие включает в себя согласно ЖК РФ и жилые дома, и квартиры, и их части.
ФНС при исчислении налога на имущество обязаны руководствоваться данными Росреестра.
Поэтому в ожидании внесения в кодекс понятия «части жилых домов», финансисты рекомендуют уточнить сведения о помещении в ЕГРН.
До внесения изменений законодателем в НК РФ заявителю при налогообложении спорного объекта недвижимости рекомендовано придерживаться действующих норм законодательства.
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