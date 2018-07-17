Военную ипотеку можно закрыть без потерь

Сенаторы настаивают на скорейшем начале разъяснительной работы в войсках, которая позволила бы участникам накопительно-ипотечной системы (НИС) кредитования узнать о найденных способах решения проблемы их задолженности. Практика показывает, что подавляющее большинство из них об этом не осведомлены. За последние три месяца лишь 120 человек с проблемными кредитами обратились с заявками на реструктуризацию, которая позволит им выйти к окончанию срока службы без долгов по ипотеке.

Решение найдено

По данным кредитных организаций, суммарная прогнозируемая задолженность военнослужащих по ипотеке перевалила уже за 23 миллиарда рублей. Учитывая серьёзный социальный подтекст проблемы, для нормализации ситуации председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила создать в палате регионов рабочую группу, в состав которой, помимо сенаторов, вошли представители Росвоенипотеки, банковского сектора и ряда силовых ведомств. В конце марта на пленарном заседании Совфеда глава оборонного комитета Виктор Бондарев заявил, что по итогам заседания трёх комитетов — по обороне и безопасности, по социальной политике, а также по бюджету и финансовым рынкам — был выработан комплекс мер по разрешению существующих проблем. Соответствующие рекомендации были даны ФГКУ Росвоенипотека и банкам, которые её оперативно привели в исполнение.

Прогнозы подтверждаются и данными Росвоенипотеки. Исполняющий обязанности руководителя ФГКУ Константин Ярославцев сообщил, что уже три российских банка — Промсвязьбанк банк «Россия» и Севергазбанк — разработали свои программы реструктуризации военной ипотеки и выдают кредиты под льготный процент для погашения ранее взятых заимствований.

Кроме того, в бюджетных проектировках на 2019 год утверждены лимиты финансирования военной ипотеки. По словам Ярославцева, в ближайшие три года выделение средств будет идти практически в полном объёме в отличие от прошлых лет, когда потребности Росвоенипотеки обеспечивались лишь на 60 процентов.

Для ликвидации сохраняющегося с прошлых лет дефицита финансирования программы военной ипотеки ведомство предлагает дополнительно проиндексировать недоиндексированные ранее взносы в размере 18,5 миллиарда рублей. В настоящее время вопрос находится на рассмотрении Минфина

А чтобы в дальнейшем вовсе исключить появление у военных проблем с жилищными займами в Минобороны был разработан стандарт кредитования, который уже одобрен Минфином и Центробанком . По заверениям Ярославцева, вскоре документ будет подписан министром обороны.

Кто воспользуется реструктуризацией?

При всех заманчивых перспективах снять с себя кредитную обузу к моменту окончания срока службы предложенными механизмами решения проблемы воспользовались пока только 19 человек, кредиты которых были реструктуризированы. Еще 120 заявок были одобрены.

По оценкам представителей банковского сектора, такой низкий интерес со стороны военных к предложенным банками программам реструктуризации вызывает некоторую растерянность. То есть проблема есть, разработаны способы её устранения, а желающих воспользоваться ими не наблюдается.

Александр Ракитин при этом уверен, что винить в этом военнослужащих не стоит, так как большинство из них просто не знают о нововведениях. Проблему решит массированная разъяснительная работа в войсках. «Разъяснительную работу нужно провести через структуры Минобороны», — уточнил он, признав, что массовое недопонимание военнослужащими выгод от реструктуризации объясняется не совсем удачным временем года.

«Лето — это время учений. Все офицеры сейчас на полигонах и вернутся не раньше августа — сентября», — пояснил он.

Но если проблему недостаточной информированности офицеров можно снять в командно-административном русле, что называется, под роспись, то вот для решения других вопросов, выявленных аудиторами Счётной палаты в текущем году, нужен другой подход. В первую очередь речь идёт о несвоевременном включении военнослужащих в реестр участников накопительной системы.

Количество оформленных договоров целевого жилищного займа (По данным ФГКУ «Росвоенипотека») 2010 год 9402 2011 год 22 771 2013 год 73 855 2015 год 140 277 2017 год 201 192 По словам представителя надзорного ведомства Андрея Мешкова, в ходе проведённой впервые за последние девять лет проверки Росвоенипотеки и всех подведомственных учреждений обнаружилось, что в 2017 году более 20 тысяч военнослужащих были включены в реестр с опозданием. Это не позволило им реализовать в полной мере право на получение дополнительного дохода, как это было бы, если бы им своевременно открыли счета, на которые поступают федеральные средства.

По данным ведомства, задержки на включение военнослужащих в реестр составляют от нескольких месяцев до нескольких лет. Причём департамент жилищного обеспечения Минобороны, который является уполномоченным органом в этом вопросе, здесь не виноват. Картину портят низовые управленческие структуры в войсках, где функции по составлению документов зачастую перекладывают на лиц, для которых работа является несвойственной и с которой они явно не справляются.

Представленные Счётной палатой сведения Александр Ракитин прокомментировал с некоторым сожалением, резюмировав, что «если бы такая серьёзная аналитическая работа регулярно проводилась с 2009 года, то проблем с военной ипотекой, возможно, и вовсе бы не возникло».

Что такое военная ипотека

Накопительно-ипотечная система (НИС) обеспечения жильём военнослужащих пришла на смену действующей до этого практике, когда государство в обязательном порядке предоставляло поступающим на военную службу гражданам квартиру.

В рамках НИС ежегодно выделяют на каждого её участника из федерального бюджета определённую сумму, которая отражается на именном накопительном счёте военнослужащего до того момента, пока у участника не возникает право приобрести жильё. А оно, согласно закону, появляется через три года с момента его вступления в систему.

С этого момента все деньги со своего лицевого счёта военнослужащий может использовать в качестве первого взноса в банке, который участвует в программе военной ипотеки. Оставшийся же долг по кредиту в рамках программы за военного ежемесячно выплачивает государство. При этом все выделяемые по программе средства из федерального бюджета обязаны ежегодно индексироваться с учётом инфляции.

Если бы такая серьёзная аналитическая работа регулярно проводилась с 2009 года, то проблем с военной ипотекой, возможно, и вовсе бы не возникло.

За весь период участникам НИС было предоставлено 198 тысяч ипотечных кредитов на сумму 381,4 миллиарда рублей. Средняя сумма кредита в прошлом году составила 1,73 миллиона рублей, что с учётом накоплений позволяло военнослужащему приобрести жильё стоимостью 3,4 миллиона рублей. В обеспечении жильём военнослужащих в рамках НИС было вовлечено более 1700 застройщиков. Как выяснилось, не все из них добросовестные. На сегодня уже зафиксирована проблема с исполнением обязательств перед 780 участниками НИС на сумму более 1,5 миллиарда рублей.