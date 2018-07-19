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Собянин пообещал москвичам экологичные «панельки»
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Собянин пообещал москвичам экологичные «панельки» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Новые строящиеся панельные дома в Москве будут экологичнее прежней застройки, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе своего выступления на Московском урбанистическом форуме.
Мэр сообщил, что столичные власти приняли новые стандарты строительства жилых домов и запретили возводить дома по старым проектам. Новые "панельки" будут экологичнее на 15-25%, пояснил он.
Новые требования коснутся коммунальных сетей, электро— и теплогенерации, все это напрямую влияет на экологию.
Московские домостроительные комбинаты модернизировали свои производства, говорится на сайте столичного стройкомплекса. Уже сегодня в городе выпускаются панели новых серий, позволяющие строить не только современные и удобные, но и яркие и привлекательные дома.
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