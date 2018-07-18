Ещё
Основные проблемы обманутых дольщиков в Башкирии обещали решить в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Основные проблемы обманутых дольщиков в Башкирии обещали решить в 2019 году 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Реальное время
Глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе совещания обещал решить основные проблемы обманутых дольщиков в регионе в 2019 году, пишет Mkset.ru.
По его словам, с прошлогоднего аналогичного совещания количество проблемных объектов увеличилось с 29 до 33, это 95 домов. В региональном реестре обманутых дольщиков на сегодняшний день состоят 2014 человек, еще 5772 человека — в группе риска, так как по их квартирам нарушены сроки строительства.
«Сказать, что мы переломили ситуацию, мы не можем. Есть объективные причины, связанные с осложнением ситуации в строительной отрасли, на рынке жилья. Но там, где действия застройщика носят криминальный характер, правоохранительные органы должны реагировать быстро и бескомпромиссно. В первую очередь надо добиваться, чтобы недобросовестные застройщики в полном объёме возмещали гражданам причиненный ущерб», — заявил Хамитов.
«Я требую активизации работы. Каждый день надо принимать решение хотя бы по одному из объектов. Основные проблемы мы должны закрыть в 2019 году, возможности для этого есть», — добавил он.
Rambler News Service: последние новости
АТОР ожидает рост турпотока иностранцев в Россию на 20% в 2019 году Правительство Свердловской области выделит почти 150 млн рублей на строительство ледовой арены ФАС поддержала законопроект об информировании покупателей о самых дешевых лекарствах в аптеках
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»126
Россиянам дадут еще один выходной35
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры33
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии366
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение