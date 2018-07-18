Основные проблемы обманутых дольщиков в Башкирии обещали решить в 2019 году

Глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе совещания обещал решить основные проблемы обманутых дольщиков в регионе в 2019 году, пишет Mkset.ru.

По его словам, с прошлогоднего аналогичного совещания количество проблемных объектов увеличилось с 29 до 33, это 95 домов. В региональном реестре обманутых дольщиков на сегодняшний день состоят 2014 человек, еще 5772 человека — в группе риска, так как по их квартирам нарушены сроки строительства.

«Сказать, что мы переломили ситуацию, мы не можем. Есть объективные причины, связанные с осложнением ситуации в строительной отрасли, на рынке жилья. Но там, где действия застройщика носят криминальный характер, правоохранительные органы должны реагировать быстро и бескомпромиссно. В первую очередь надо добиваться, чтобы недобросовестные застройщики в полном объёме возмещали гражданам причиненный ущерб», — заявил Хамитов.

«Я требую активизации работы. Каждый день надо принимать решение хотя бы по одному из объектов. Основные проблемы мы должны закрыть в 2019 году, возможности для этого есть», — добавил он.