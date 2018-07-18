На восстановление выгоревшей многоэтажки на Олимпийской уйдет около 70 миллионов рублей

Восстановление многоэтажного дома по улице Олимпийской, пострадавшего во время пожара в начале января, обойдется почти в 70 миллионов рублей. Сейчас рабочие обновили фасад здания и кровлю, в выгоревших квартирах заменили окна. Через месяц планируют приступить к внутренней отделке.

«На работы выделили порядка 70 миллионов рублей. Строители ремонтируют 2,5 тысячи квадратных метров жилых помещений плюс места общего пользования. Только отделочные работы будут длиться с августа по декабрь», — приводит «72.ru» слова директора департамента городского хозяйства администрации Тюмени Семена Тегенцева.

В 30 муниципальных квартирах ремонт проведут за счет бюджетных средств, владельцы остальных жилых помещений получать материальную помощь. Сейчас жильцы выгоревшего дома расселены.

«Жителям оказывают помощь — им компенсируют найм жилых помещений. На эти цели потрачено более семи миллионов рублей. После восстановления дома придет черед ремонта в квартирах. Людям, у кого квартиры в собственности, окажут материальную помощь. Застрахованных квартир в доме мало, но это проблема во всем городе. Зачастую застрахованы только квартиры ипотечников, таких в этом доме, по-моему, всего шесть», — отмечает заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов