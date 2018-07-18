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На восстановление выгоревшей многоэтажки на Олимпийской уйдет около 70 миллионов рублей
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На восстановление выгоревшей многоэтажки на Олимпийской уйдет около 70 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: tumix.ru
Восстановление многоэтажного дома по улице Олимпийской, пострадавшего во время пожара в начале января, обойдется почти в 70 миллионов рублей. Сейчас рабочие обновили фасад здания и кровлю, в выгоревших квартирах заменили окна. Через месяц планируют приступить к внутренней отделке.
«На работы выделили порядка 70 миллионов рублей. Строители ремонтируют 2,5 тысячи квадратных метров жилых помещений плюс места общего пользования. Только отделочные работы будут длиться с августа по декабрь», — приводит «72.ru» слова директора департамента городского хозяйства администрации Тюмени Семена Тегенцева.
В 30 муниципальных квартирах ремонт проведут за счет бюджетных средств, владельцы остальных жилых помещений получать материальную помощь. Сейчас жильцы выгоревшего дома расселены.
«Жителям оказывают помощь — им компенсируют найм жилых помещений. На эти цели потрачено более семи миллионов рублей. После восстановления дома придет черед ремонта в квартирах. Людям, у кого квартиры в собственности, окажут материальную помощь. Застрахованных квартир в доме мало, но это проблема во всем городе. Зачастую застрахованы только квартиры ипотечников, таких в этом доме, по-моему, всего шесть», — отмечает заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов.
Как ранее писал «ФедералПресс», пожар в многоквартирном доме произошел 8 января. Во время ЧП один из жильцов погиб. Прибывшие на место пожарные отмечали быстрое распространение огня по фасаду здания. Позже выяснилось, что дом был покрыт легковоспламеняющимся утеплителем. После пожара прокуратура области инициировала проверку домов с подобными фасадами.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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