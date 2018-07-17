В мэрии Калининграда рассказали, где будут строить новые жилые кварталы

В соответствии с проектом генплана Калининграда основными направлениями жилищного строительства на ближайшую перспективу должны стать три вектора: северный, восточный и южный. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе мэрии.

Северный вектор формируется вдоль улиц Горького и района Сельма. Восточный располагается рядом с районом Восток-2. Южный вектор формируется вдоль улицы Генерала Толстикова и районов жилой застройки.

"Жилые дома планируется возводить около СК «Янтарный», форта №4, на месте военного городка по ул. Горького, ул. Аксакова, Баженова, Молодой Гвардии, ул. О. Кошевого, Интернациональной, Толстикова. Помимо этого, планируется реализация уже утверждённых проектов планировки, предполагающих жилищное и культурно-бытовое строительство.

По словам председателя комитета архитектуры и строительства Калининграда Артура Крупина, проектом городского генплана до 2035 года зарезервированы территории, предусматривающие возможности жилищного строительства объёмом около 10 млн кв. метров. За два десятилетия общий объём жилого фонда должен достичь почти 20 млн кв. метров. На одного жителя города, по прогнозу разработчиков генплана, будет приходиться 39,6 кв. метра. Более 90% жилья будет приходиться на многоквартирные дома.