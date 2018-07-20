Застройщики поддержат реновацию безвозмездно

Застройщики поддержат столичную реновацию безвозмездно

В распоряжении инвесторов находится 119 участков, которые могут быть вовлечены в программу реновации жилищного фонда Москвы , рассказал "Ведомостям" представитель Москомстройинвеста. Речь идет о территориях, где у города нет собственных земель, чтобы построить дома для переселения жителей пятиэтажек.

Всего, по словам собеседника газеты, на заседаниях градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) уже приняты решения по 25 проектам инвесторов, по которым предусмотрено строительство квартир площадью 586 тыс. кв. м.

Пока в рамках программы реновации в столице мэрия подобрала 242 стартовые площадки, где можно построить 3,6 млн кв. м. В основном это участки в городской собственности, занятые парковками и пустырями. Однако есть районы, где у города нет своей земли либо стартовая площадка очень маленькая, признавались чиновники. При наличии рядом инвестиционных площадок мэрия будет договариваться с инвесторами о передаче квартир или участков, рассказывали они.

В программу реновации уже вошли проекты компаний МИЦ, "Капитал груп", "РГ-девелопмент", "Баркли", "Инград", "Коалко", ГК "ПИК", ГК "Пионер" и ГК "Интеко".

Как отмечает крупный застройщик, сегодня любой жилой проект в Москве начинается с того, готов ли инвестор передать городу часть площадей под реновацию. Однако, по словам московского чиновника, единой формулы, по которой их проекты будут вовлечены в программу реновации, нет.