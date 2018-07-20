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Застройщики поддержат реновацию безвозмездно
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Застройщики поддержат столичную реновацию безвозмездно 

Финмаркет 31 минуту назад
Фото: ТАСС
В распоряжении инвесторов находится 119 участков, которые могут быть вовлечены в программу реновации жилищного фонда Москвы, рассказал "Ведомостям" представитель Москомстройинвеста. Речь идет о территориях, где у города нет собственных земель, чтобы построить дома для переселения жителей пятиэтажек.
Всего, по словам собеседника газеты, на заседаниях градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) уже приняты решения по 25 проектам инвесторов, по которым предусмотрено строительство квартир площадью 586 тыс. кв. м.
Пока в рамках программы реновации в столице мэрия подобрала 242 стартовые площадки, где можно построить 3,6 млн кв. м. В основном это участки в городской собственности, занятые парковками и пустырями. Однако есть районы, где у города нет своей земли либо стартовая площадка очень маленькая, признавались чиновники. При наличии рядом инвестиционных площадок мэрия будет договариваться с инвесторами о передаче квартир или участков, рассказывали они.
В программу реновации уже вошли проекты компаний МИЦ, "Капитал груп", "РГ-девелопмент", "Баркли", "Инград", "Коалко", ГК "ПИК", ГК "Пионер" и ГК "Интеко".
Как отмечает крупный застройщик, сегодня любой жилой проект в Москве начинается с того, готов ли инвестор передать городу часть площадей под реновацию. Однако, по словам московского чиновника, единой формулы, по которой их проекты будут вовлечены в программу реновации, нет.
Вариантов может быть несколько: выкуп земли, обмен участка на другой, а в ряде случаев инвесторы готовы передать участки и безвозмездно. Любые расчеты с инвесторами будут вестись исходя из себестоимости строительства, говорил высокопоставленный чиновник мэрии: город не будет выкупать квартиры по рыночной цене. Именно поэтому город строит дома для переселения за свой счет. По оценкам управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, разница между себестоимостью и продажной ценой составляет 20-40%.
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