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В Сокольниках ведется работа по энергосбережению
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В Сокольниках ведется работа по энергосбережению 

Управа района Сокольники 40 минут назад
Жители семидесяти квартир Сокольников установили счетчики электроэнергии.
О работе по энергосбережению в Сокольниках рассказала первый заместитель главы управы Сокольников Е. Климкина.
Наблюдается стабильный рост количества устанавливаемых индивидуальных приборов учета (ИПУ). Так, по словам представителя управы, по итогам 1-го полугодия ИПУ установлены в 14 420 квартирах, что составляет 70 процентов от общего количества жилья.
Заместитель главы напомнила о выгодах установки счетчика. По словам Е. Климкиной, многие владельцы несанкицонированно сдают квартиры, и там, где по документам должен проживать один человек, фактически проживают семьи, а между тем, общие расходы на энергию делятся между всеми учтенными жильцами, в квартирах которых не установлены счетчики.
— Мы ведём работу по выявлению таких «серых» квартир, — отметила Елена Климкина. — Жители же со своей стороны могут обезопасить себя от излишних платежей с помощью индивидуальных счётчиков.
Фото: mos.ru.
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