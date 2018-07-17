Строительство шести корпусов ЖК «Новое Бисерово 2» завершили в Богородском округе

Строительство шести жилых корпусов комплекса «Новое Бисерово 2» завершили в Богородском округе, дома готовятся к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области

«Заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выданы шести жилым корпусам 1, 2, 3, 4, 5, 6, возведенным в рамках первой очереди строительства ЖК «Новое Бисерово 2», расположенного вблизи села Бисерово в Богородском городском округе», — сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян

Общая площадь пятиэтажных домов — почти 36 тысяч квадратных метров. К заселению готово 650 квартир, их общая жилая площадь составляет около 23,5 тысяч «квадратов».

На прилегающей территории домов обустроены детская и спортивная площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары, парковка. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. Застройщиком выступает ООО «Акваспорт».

«Дома получили ЗОС и готовятся к вводу в эксплуатацию», — отметил Гарибян.