Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства двух корпусов жилого дома в Мытищах

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области проверили ход строительства двух корпусов жилого дома в Мытищах . Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его главу Артура Гарибяна.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области завершил плановую проверку строительства корп. 1 и корп. 2 д. 15 вблизи дер. Погорелки в городском округе Мытищи», — говорится в сообщении.

По проекту, общая площадь двух семиэтажных корпусов д. 15 составит 27 тыс. 803 кв. м. Корпусы рассчитаны в общей сложности на 372 квартиры, среди которых 39 студий. В корпусе №1 разместится встроенно-пристроенный детский сад площадью 800 кв. м. В нем предусмотрено 70 мест для дошкольников. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детская и спортивная площадки.

«На объекте ведутся монолитные работы пятого этажа. Возведение здания ведется в соответствии с графиком», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.

Отмечается, что выявленные замечания в части ведения исполнительной документации устранены застройщиком в ходе проверки. Следующая плановая проверка на объекте пройдет в сентябре 2018 г. Застройщиком указанных жилых домов выступает ООО «Гранель». Планируемый срок завершения работ — I квартал 2019 г.