Компания, которая строит «новый Тихвин», купила землю под застройку на Вторчермете

Застройщик «Ривьера Инвест Екатеринбург », который возводит элитный жилой комплекс на улице Горького (в народе его прозвали «новый Тихвин ») выкупил земельный участок на Вторчермете.

Как объяснил Е1.RU управляющий директор «Ривьера Инвест Екатеринбург» Евгений Шилов, на этом месте застройщик планирует построить жилой комплекс.

Это будет жильё не элитного класса, а такого же, как и в домах квартала «Новая Ботаника». ЖК планируют построить в границах улиц 2-я Новосибирская — Умельцев — Окружная.

По предварительной информации, здесь появится четыре дома с паркингами на месте большой парковки автоцентра на 2-й Новосибирской, 8. Сейчас застройщик готовится делать проект планировки.