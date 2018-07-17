Движение комфорта

Если в середине 2000-х на рынке жилых новостроек Петербурга было только два четко дифференцируемых сегмента — «элита» в центре и «эконом» в спальных районах, — то к началу 2010-х количество классов увеличилось.

Причем некоторые из них со временем довольно значительно меняют свои границы, мигрируя по городским локациям.

На практической конференции «Marketing in real estate. Высокая кухня эффективного маркетинга» (организаторами мероприятия выступили учебный центр ARE и PROESTATE Events при поддержке РГУД) Михаил Гущин, директор по маркетингу Группы RBI, презентовал подробное исследование о том, как менялись границы классов недвижимости за последние 14 лет.

До 2005 года на рынке недвижимости Петербурга существовали в основном два сегмента. Недвижимость повышенной комфортности («элита» и бизнес-класс) были сосредоточены в центральных районах города, в то время как в спальных районах группировался эконом-класс.

С 2006-го, констатировал Михаил Гущин, рынок стал постепенно расслаиваться, росло качество продукта.

«В период 2008–2010 годов началось освоение крупных территорий. Причем изначально оно не было комплексным, а шло по принципу точечной застройки эконом-класса, однако в распоряжении у застройщиков были гектары земли», — отметил Михаил Гущин. Примерно в эти же годы от «элиты» стал обосабливаться бизнес-класс. Появился ряд проектов в районах, прилегающих к центру города, с довольно интересными архитектурными, планировочными решениями.

Период 2011–2013 годов, по данным Михаила Гущина, — время формирования городской агломерации и появления комфорт-класса: «Зона комфорт-класса стала расширяться. Эконом-класс был отодвинут к границам КАД, стало активно осваиваться и „закадье“. Произошло четкое качественное разделение проектов на комфорт— и эконом-класс».

К 2016 году зона комфорт-класса расширилась настолько значительно, что охватила основную часть обжитых районов Петербурга, а эконом-класс оказался практически выдавленным за границы города. По мнению Михаила Гущина, в ближайшем будущем рынок недвижимости Северной столицы будет развиваться по сценарию Москвы : эконом-класс полностью уйдет в «закадье», а в традиционной зоне останется только комфорт-класс.

«Действительно, очень много проектов эконом-класса ушло в «закадье» — это связано с тем, что там есть территория для развития и массового освоения. Эконом-сегмент подразумевает именно комплексную застройку, которая и позволяет удерживать цены на доступном уровне, — согласна с коллегой Екатерина Тейдер, руководитель направления девелопмента Becar Asset Management. — Однако и сейчас в городе существуют проекты эконом-класса — в городской черте главной характеристикой таких проектов опять же становится массовая застройка».

По мнению экспертов, «классовая» миграция напрямую связана с изменением статуса тех или иных районов города. «Класс жилья в первую очередь определяют локация и окружение, — считает Екатерина Немченко , директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank St Petersburg. — В процессе развития города — расширения его границ, освоения бывших промышленных территорий в центре и вдоль набережных, изменения транспортных развязок и множества других факторов — повышается статус некоторых территорий или, наоборот, происходит потеря некоторыми локациями прежней привлекательности».

Мнение

Екатерина Тейдер, руководитель направления девелопмента Becar Asset Management:

— До недавнего времени границы классов были очень размыты и их определяли, как правило, субъективные взгляды застройщиков и позиционирование конкретных объектов. Позиционирование классности влияло, конечно, на стоимость. В любом случае стоимость объекта рано или поздно приводилась к рыночной — к той, по которой объект с теми или иными характеристиками люди готовы были купить.

Ася Левнева, директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина»:

— Объекты класса «комфорт» сегодня строятся преимущественно в обжитых районах Петербурга. Также востребован комфорт-класс в проектах комплексного освоения территорий в спальных районах города, обеспеченных инфраструктурой.

Екатерина Немченко, директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank St Petersburg:

— Элитному жилью становится тесно в привычных для него локациях. К настоящему моменту практически закончилось освоение признанного элитным Крестовского острова, который исчерпал свой потенциал по свободным для строительства «пятнам». Активная застройка сместилась в бывший «серый пояс» города. Сейчас ведется активное строительство и преображение Петровского острова — время покажет, станет ли он таким же востребованным, как Крестовский. Схожие тенденции наблюдаются и в бизнес-классе. Преобразился и стал популярным Московский проспект в районе Обводного канала. Осваиваются бывшие промзоны на Васильевском острове и Петроградской стороне.