Демоверсию Платформы ДОМ.РФ представят на Московском урбанистическом форуме

Демоверсию Платформы ДОМ. РФ представят на Московском урбанистическом форуме, который пройдет в парке Зарядье 17-22 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

"Одной из главных тем стенда ДОМ.РФ станет демоверсия Платформы ДОМ.РФ — конструктора жилой среды. Платформа позволяет сформировать оптимальное техническое задание для девелоперов на основе требований и принципов стандарта комплексного развития территорий и с учетом рыночной, демографической и градостроительной ситуации для каждого отдельного участка в городе", — говорится в пресс-релизе.

На стенде ДОМ.РФ можно будет узнать о мировых трендах и инструментах создания современной городской среды. Там же будет представлена история строительства жилья за последние 100 лет в интерактивном формате. Кроме того, посетители смогут узнать индекс качества жилой среды в своем городе и узнать о новом образовательном проекте — Архитекторы.рф.

Участники круглого стола обсудят, какое жилье пользуется спросом и что важно покупателю, как эффективно использовать земельные ресурсы, и как должны развиваться города, чтобы привлекать квалифицированное население.

Жилая среда в России

В России 17 крупнейших агломераций формируют 38% ВВП страны. В них строится более 50% многоквартирного жилья в стране.

Основная часть жилищного фонда РФ (свыше 60%) построена еще в советское время. По различным оценкам в период 2018-2024 годы будет построено 550-600 млн квадратных метров нового жилья, около половины из них будет построено в городах и агломерациях.