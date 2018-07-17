Татарский дебют

Компания «Унистрой» из Татарстана вышла на рынок Петербурга , купив на торгах участок площадью 105 га в Горской.

Там девелопер построит около 300 тыс. кв. м малоэтажного жилья. Инвестиции в проект оцениваются в 14 млрд рублей.

На рынок жилищной застройки Петербурга вышел инвестор из Татарстана — компания «Унистрой». На прошлой неделе одна из ее структур — ООО «СЗ „Унистройрегион-1“ — стала единственным участником аукциона, объявленного ДОМ. РФ (бывшее АИЖК). Она получит право арендовать участок площадью более 100 га в Горской. Договор будет действителен 14 лет. Ставка на первые два года составит 150 млн рублей в год, а дальше будет на уровне 300 млн рублей в год.

Тольятти и Получить комментарии в компании „Унистрой“ не удалось. Известно, что на рынке Татарстана эта фирма работает более 20 лет. Ее компетенция — строительство жилья и коммерческой недвижимости. Компания является лидером на своем рынке: по итогам 2017 года, она ввела в строй почти 190 тыс. кв. м недвижимости в Казани и 190 тыс. кв. м — в Поволжье. В портфеле девелопера проекты еще на 1 млн кв. м жилья, в том числе в Уфе Самаре . Недавно коммерческий директор „Унистроя“ Искандер Юсупов заявил, что компания намерена начать работу еще в шести городах России. Но в каких именно — тогда не уточнялось.

Купленная „Унистроем“ территория в Горской ранее входила в имущественный комплекс местного аэродрома. В настоящее время эта земля предназначена под комплексную застройку. Там можно построить около 300 тыс. кв. м малоэтажного (не выше 5 этажей) жилья. Инвестиции в проект такого масштаба, по данным гендиректора АН „Метры“ Андрея Вересова, составят 13–14 млрд рублей.

Несколько лет назад реализовать там проект собиралась „Лидер групп“ Александра Некрасова . Одна из структур компании арендовала эту землю, но позже отказалась ее застраивать, сославшись на проблемы с инженерной инфраструктурой.