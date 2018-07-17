Татарский дебют 

Компания «Унистрой» из Татарстана вышла на рынок Петербурга, купив на торгах участок площадью 105 га в Горской.
Там девелопер построит около 300 тыс. кв. м малоэтажного жилья. Инвестиции в проект оцениваются в 14 млрд рублей.
На рынок жилищной застройки Петербурга вышел инвестор из Татарстана — компания «Унистрой». На прошлой неделе одна из ее структур — ООО «СЗ „Унистройрегион-1“ — стала единственным участником аукциона, объявленного ДОМ. РФ (бывшее АИЖК). Она получит право арендовать участок площадью более 100 га в Горской. Договор будет действителен 14 лет. Ставка на первые два года составит 150 млн рублей в год, а дальше будет на уровне 300 млн рублей в год.
Получить комментарии в компании „Унистрой“ не удалось. Известно, что на рынке Татарстана эта фирма работает более 20 лет. Ее компетенция — строительство жилья и коммерческой недвижимости. Компания является лидером на своем рынке: по итогам 2017 года, она ввела в строй почти 190 тыс. кв. м недвижимости в Казани и 190 тыс. кв. м — в Поволжье. В портфеле девелопера проекты еще на 1 млн кв. м жилья, в том числе в Уфе, Тольятти и Самаре. Недавно коммерческий директор „Унистроя“ Искандер Юсупов заявил, что компания намерена начать работу еще в шести городах России. Но в каких именно — тогда не уточнялось.
Купленная „Унистроем“ территория в Горской ранее входила в имущественный комплекс местного аэродрома. В настоящее время эта земля предназначена под комплексную застройку. Там можно построить около 300 тыс. кв. м малоэтажного (не выше 5 этажей) жилья. Инвестиции в проект такого масштаба, по данным гендиректора АН „Метры“ Андрея Вересова, составят 13–14 млрд рублей.
Несколько лет назад реализовать там проект собиралась „Лидер групп“ Александра Некрасова. Одна из структур компании арендовала эту землю, но позже отказалась ее застраивать, сославшись на проблемы с инженерной инфраструктурой.
»Участок интересный, но достаточно сложный — потребуются большие инвестиции в подготовку градостроительной документации и инфраструктуру, в том числе транспортную. Грамотное развитие района— дело трудоемкое и долгое. Должно пройти время, чтобы понять, что приносит пользу району, а что мешает создать благоприятные условия для жизни», — отмечает исполнительный директор ЗАО «Ойкумена» Роман Мирошников.