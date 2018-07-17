Балаковские чиновники незаконно продали бизнесмену участок муниципальной земли

Балаковская прокуратура проверила соблюдение земельного законодательства. В 2014 году Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами районной администрации заключил с индивидуальным предпринимателем договор аренды земельного участка площадью 1,5 тысячи квадратных метров, расположенного на Саратовском шоссе.

В следующем году предприниматель зарегистрировал право собственности на навес площадью пять квадратных метров, находящийся на этом же земельном участке, а затем обратился с заявлением в администрацию Балаковского района о выкупе земли для эксплуатации объекта. В 2016 году между Комитетом по распоряжению муниципальной собственностью и ИП был заключен договор купли-продажи. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Из-за того, что навес не является объектом капитального строительства, а также несоразмерностью выкупаемого участка для его эксплуатации, прокуратура области направила в суд исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи участка. Арбитражный суд Саратовской области иск удовлетворил, а земельный участок возвратили администрации Балаковского района.

Сомнительная продажа муниципальной собственности произошла в то время, когда во главе администрации Балаковского района стоял Иван Чепрасов

Ранее стало известно и о других подобных махинациях, к которым имел отношение экс-руководитель района. По аналогичной схеме в Балакове был продан участок между седьмым микрорайоном и профилакторием атомной станции, а также школьные футбольные поля, на которых впоследствии намечалась строительство коттеджей. Однако по решению суда все эти объекты были возвращены в городскую собственность.