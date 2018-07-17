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«ДельтаКредит» открыл центр по сопровождению неипотечных сделок с недвижимостью
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«ДельтаКредит» открыл центр по сопровождению неипотечных сделок с недвижимостью 

Банки.ру 1 час назад
Банк «ДельтаКредит» открыл регистрационный центр для сделок с недвижимостью на базе операционного офиса в Москве, расположенного по адресу: ул. Воздвиженка, д. 4/7. Регистрационный центр предоставляет сервис по заключению и сопровождению неипотечных сделок, указано в релизе финучреждения, специализирующегося на ипотечном кредитовании.
В перечень предлагаемых услуг входят аренда банковского сейфа, открытие аккредитива, проверка денежных знаков и подлинности купюр, подготовка договора купли-продажи квартиры и другие сервисы. Клиенты также могут воспользоваться услугами нотариуса и сервисом регистрации сделок как в электронном виде, так и на бумажном носителе.
«Регистрационный центр ориентирован на работу с партнерами рынка недвижимости. Мы предлагаем свою экспертизу и полный набор банковских услуг в заключении сделок с недвижимостью без привлечения ипотечных средств. В нашем офисе можно совершить сделку купли-продажи, мы поможем оформить договор, предложим воспользоваться услугами расчетно-кассового управления», — поясняет региональный директор по ЦФО банка «ДельтаКредит» Вера Полякова.
По ее словам, инфраструктура центра сегодня позволяет принять и обслужить не менее 150 сделок ежемесячно. До конца 2018 года банк рассчитывает провести в центре более 300 сделок.
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