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Строители подтянули «квадраты» до уровня прошлого года
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Строители подтянули «квадраты» до уровня прошлого года 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
«Орелстат» опубликовал данные о достижениях строительной отрасли Орловской области за шесть месяцев 2018 года.
Несмотря на значительный провал в первом квартале, если сравнивать с аналогичным периодом 2017, сейчас цифры ввода существенно изменились. Строители ввели в эксплуатацию 1655 новых квартир общей площадью 112,9 тысячи квадратных метра. Это даже больше на 0,2 тысячи, чем в первом полугодии 2017 года.
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