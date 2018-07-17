Строители подтянули «квадраты» до уровня прошлого года

«Орелстат» опубликовал данные о достижениях строительной отрасли Орловской области за шесть месяцев 2018 года.

Несмотря на значительный провал в первом квартале, если сравнивать с аналогичным периодом 2017, сейчас цифры ввода существенно изменились. Строители ввели в эксплуатацию 1655 новых квартир общей площадью 112,9 тысячи квадратных метра. Это даже больше на 0,2 тысячи, чем в первом полугодии 2017 года.

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