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В Подмосковье в I полугодии на треть выросло число ипотечных сделок
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В Подмосковье в I полугодии на треть выросло число ипотечных сделок 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Недвижимость. В Подмосковье в первом полугодии 2018 года зарегистрировано 33 тысячи ипотечных договоров, что на 31% больше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщила пресс-служба областного управления Росреестра.
При этом общее количество регистрационных записей об ипотеке, по данным ведомства, снизилось за шесть месяцев на 3% — до 133 тысяч.
Общее число зарегистрированных в Подмосковье действий с недвижимостью в первом полугодии превысило показатель аналогичного периода 2017 года на 3% и составило 817 тысяч. В том числе управление зарегистрировало 274 тысячи прав на жилые помещения и почти 167 тысяч прав на земельные участки, сообщается в пресс-релизе.
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