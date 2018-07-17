В Подмосковье в I полугодии на треть выросло число ипотечных сделок

МОСКВА , 17 июл — РИА Недвижимость. В Подмосковье в первом полугодии 2018 года зарегистрировано 33 тысячи ипотечных договоров, что на 31% больше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщила пресс-служба областного управления Росреестра

При этом общее количество регистрационных записей об ипотеке, по данным ведомства, снизилось за шесть месяцев на 3% — до 133 тысяч.

Общее число зарегистрированных в Подмосковье действий с недвижимостью в первом полугодии превысило показатель аналогичного периода 2017 года на 3% и составило 817 тысяч. В том числе управление зарегистрировало 274 тысячи прав на жилые помещения и почти 167 тысяч прав на земельные участки, сообщается в пресс-релизе.