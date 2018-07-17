Узаконить коттедж: что ждет владельцев дач с нового года?

Владельцы коттеджей станут либо садоводами, либо огородниками

В новый 2019 год Самарская область вместе со всей страной вступит с новым законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» № 217. Изменения коснутся более 400 тысяч дач, садов и огородов. Чего ждать собственникам участков? И как быть тем, кто еще не успел узаконить коттеджи на дачах?

Дачники, прощайте!

С 1 января 2019 года для владельцев дач и огородов вступают в силу новые правила. Главные изменения — исключение из закона понятия «дача» и введение обязательного получения разрешения на строительство жилого дома на садовом участке. Теперь бывшие дачники — это или садоводы, или огородники, в зависимости от того, к какой категории относится земельный участок.

— Такие виды земельных участков, как «садовый земельный участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства» считаются равнозначными, — разъясняет исполняющий обязанности начальника отдела обеспечения ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Кадастровой палаты Самарской области Дмитрий Наумов

Огородными участками новый закон называет все земли в категориях «огородный земельный участок», «для огородничества» и «для ведения огородничества».

А вас, садоводы, попрошу остаться!

Садовые участки отличаются от огородных тем, что на них можно ставить строения с фундаментом, то есть капитальные жилые коттеджи, гаражи или сезонные летние домики. На огородах же законом разрешены только хозяйственные объекты без фундамента (например, сараи для урожая или инструментов), то есть всё то, что при необходимости можно быстро демонтировать.

На строения без фундамента разрешение брать не надо

— Тех, кто уже оформил дома или коттеджи на даче в собственность, изменения не особо коснутся. Внесенные в Единый государственный реестр недвижимости до 1 января 2019 года, расположенные на садовых участках здания с назначением «жилое», «жилое строение» признаются жилыми домами, — говорит Дмитрий Наумов.

«Документы на дачные дома с датами до 2019 года менять не нужно»: Дмитрий Наумов

Маленькие летние домики или большие и солидные дачи, в общем, всё, что было внесено в реестр до 2019 года в статусе «нежилого», признают садовыми домами.

Как в первом, так и во втором случае менять ранее выданные на эти объекты документы не нужно, какие бы наименования там не были указаны. Однако владельцы могут поменять документы по желанию.

Успеть за пять месяцев

Не секрет, что многие дачные поселки постепенно превращаются в коттеджные, а на месте бывших летних хибарок появляются внушительные капитальные дома. Теперь тут живут круглый год, а не только в сезон. Однако, если новый коттедж всё еще числится старой нежилой дачей, то пришло время привести документы в порядок.

На то, чтобы сделать это максимально быстро и просто, остались считанные месяцы.

«С нового года на строительство дома на даче нужно разрешение»: Андрей Жуков

— С 1 января 2019 года гражданам, которые заходят зарегистрировать жилой дом на садовом участке в собственность, нужно будет взять разрешение на строительство. Поэтому лучше оформить всё еще в этом году, до вступления нового закона в силу, — предупреждает директор Кадастровой палаты Самарской области Андрей Жуков.

Речь идет о разрешении на строительство именно для капитальных строений, сезонные дачные домики к ним не относятся. Специалисты рекомендуют всерьез подумать о регистрации и тем, кто еще не закончил строительство дома у себя на участке.

Конечно, за вновь оформленный жилой дом налог придется платить гораздо больше, чем за числившуюся по документам старую дачу, зато в нем можно будет прописаться. Да и в случае принудительного изъятия земель для нужд очередного грандиозного госстроительства собственники смогут получить реальную компенсацию как за участок, так и за коттедж.

Как узаконить коттедж на даче до 2019 года?

Пока алгоритм действий по легализации жилого дома на даче выглядит так:1. Заключить с кадастровым инженером договор на выполнение работ по подготовке технического плана и оформить декларацию для выполнения специалистом задания.2. Получить от кадастрового инженера технический план объекта недвижимости.3. Предоставить технический план в орган регистрации прав с заявлением о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на объект недвижимости.4. Заплатить госпошлину в размере 350 рублей. Заявление на регистрацию можно подать не только в Кадастровой палате, но и в любом многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, специалисты которого помогут с его заполнением.

Как узаконить коттедж на даче после 2019-го?

Пока полный механизм регистрации еще не прописан. Однако те, кто построят капитальный жилой дом на садовой земле и захотят оформить право собственности на него, наверняка должны будут пройти следующий алгоритм:1. Обратиться в орган местного самоуправления муниципального района или городского округа с заявлением о выдаче разрешения на строительство.2. Подготовить проектно-сметную документацию на строительство дома либо декларацию.3. Обратиться к кадастровому инженеру за изготовлением технического плана дома.4. Предоставить технический план в орган регистрации прав с заявлением о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на объект недвижимости.5. Заплатить госпошлину в размере 350 рублей.