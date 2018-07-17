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Четыре квартиры в ЮЗАО будут выставлены на аукцион
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Четыре квартиры в ЮЗАО будут выставлены на аукцион 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
На аукционах от государственного предприятия «Моссоцгарантия» в столице выставлены 11 квартир в восьми округах. Четыре из них находятся в ЮЗАО.
«Порядка 120 квартир планируется реализовать на торгах до конца 2018 года. Ознакомиться с перечнем квартир, комнат и долей, находящихся в собственности города, можно на инвестиционном портале в разделе «Продажа квартир», — уточняет пресс-служба Департамента по конкурентной политике.
В аукционах могут участвовать все желающие, необходимо лишь подать заявку до 19 июля. Проконсультироваться можно по телефону: 8 (499) 652-60-25 (служба «Инвестиционный консультант»).
Отмечается, что при оплате недвижимости можно использовать материнский капитал или ипотечный кредит.
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