За диагностику газового оборудования в многоэтажках заплатят воронежцы

Диагностика в 22 домах ЖЭК «Советский» обошлась в 800 тыс. рублей.

С воронежцев начали собирать деньги на диагностику газового оборудования в многоквартирных домах — это обязательная процедура для зданий старше 30 лет. Провести обследование сетей УК вынудил суд после масштабной прокурорской проверки. В прошлом году в «чёрный список» попали 3,5 тыс. домов по всему Воронежу. Обязанность проверять газовое оборудование у управляющих компаний появилась недавно и стала настоящей проблемой: штатных специалистов у них нет и денег для привлечения сторонних организаций — тоже. Выход один — целевой сбор с жильцов. Так, например, поступил ЖЭК «Советский». Диагностика в 22 домах там обошлась в 800 тыс. рублей. При этом отмечают, привлекать пришлось иногороднюю компанию, она предложила цену — по 400 рублей с квартиры, в то время как местные подрядчики просили в 3 раза больше. — По первой строчке мы не имеем права производить эти виды работы. Диагностика газового оборудования не входит, это только содержание и текущий ремонт. Оно получается дополнительно. Если с первой строчки — содержание и текущий ремонт — это не целевое расходование будет, а дополнительное. А целевым сбором собирать — это дополнительно надо решение общего собрания, — пояснила директор ЖЭК «Советский» Людмила Вабищевич. Между тем, в этом году добавилось и ещё одно нововведение: для собственников или арендаторов квартир, в которых срок эксплуатации газового оборудования не превышает 30 лет, управляющая компания должна организовать инструктаж по безопасному использованию бытового газа. Также сотрудники УК должны раз в десять дней проверять загазованность подвалов и исправность вентиляции. Но ни специалистов, ни денег на это у коммунальщиков нет.