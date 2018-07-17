Как отличить незаконный таунхаус?

В Константиновке продают по долям таунхаусы, построенные на землях для ИЖС. Законно ли это?

По адресам в Константиновке, которые вы указали, исполком Казани разрешения на строительство не выдавал, пояснили в пресс-службе мэрии.

Если речь идёт о жилых домах блокированной застройки, то хозяева обязаны иметь два разрешения — на строительство такого объекта и на ввод его в эксплуатацию (ч. 7 ст. 51 и ст. 55 Градостроительного кодекса РФ ). Дом блокированной застройки может иметь не больше трёх этажей, но он состоит из нескольких блоков (не больше 10). При этом каждый блок имеет общую стену с одним или несколькими блоками и предназначен для одной семьи. Каждый блок должен стоять на отдельном участке и иметь выход на территорию общего пользования.

Если же речь идёт всё-таки об индивидуальном жилом доме, то до 1 марта 2020 года получать разрешение на ввод его в эксплуатацию не требуется, однако должно иметься разрешение на строительство. Это должен быть отдельно стоящий жилой дом, в котором не больше трёх этажей. И он предназначен для проживания только одной семьи (ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ). Продавать такой дом по долям нескольким семьям незаконно.