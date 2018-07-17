PWC: почти 60% москвичей поддерживают новое строительство в городе

МОСКВА , 17 июл — РИА Недвижимость. Почти 60% москвичей поддерживают новое строительство в городе, говорится в материалах консалтинговой компании PWC, проведшей исследование уровня и динамики градостроительного развития крупнейших мегаполисов мира.

Как отмечается в них, порядка 84% москвичей замечают новое строительство, 33% из них чувствуют дискомфорт, связанный с этими работами, при этом 57% жителей российской столицы верят в долгосрочные цели города.

"Москва — единственный город с высокой интенсивностью строительной деятельности, жители которого замечают процесс и происходящие перемены", — говорится в презентации иследования.

В ней отмечается, что хотя на фоне значительных масштабов строительства москвичи не всегда обладают достаточной информацией о политике города и конкретных объектах, тем не менее они больше чем жители других городов уверены в том, что вновь построенные объекты делают их жизнь комфортнее.