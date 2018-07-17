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Эксперты отметили высокий уровень градостроительного развития Москвы
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Эксперты отметили высокий уровень градостроительного развития Москвы 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 17 июл — РИА Недвижимость. Эксперты консалтинговой компании PWC отметили высокий уровень градостроительного развития Москвы.
"По текущему уровню градостроительного развития Москва соответствует таким развитыми городам, как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин и Барселона", — говорится в презентации исследования компании, посвященного уровню и динамике градостроительного развития крупнейших мегаполисов мира.
В частности, в исследовании отмечен высокий уровень российской столицы по развитию социнфраструктуры и объектов досуга и культуры, высокий уровень покрытия зоны обслуживания общественного транспорта, отмечена близость парков и скверов к местам проживания.
В качестве областей, требующих улучшения, в материалах PWC указаны достаточность и доступность жилья и аренды, удаленность работы от жилья. По данным компании, в среднем на одного москвича приходится 19 квадратных метров жилья, среднее время в пути до работы в Москве составляет 44 минуты.
Как отмечается в презентации, в целом Москва отличается рациональной моделью градостроительного развития, предполагающей, что увеличение площади застройки города не ведет к снижению плотности населения и экономической деятельности.
Значительное повышение эффективности использования застроенной территории при относительно небольшом вовлечении в градостроительный оборот неосвоенных ранее участков наблюдалась в Москве с 2000 года, говорится в материалах.
По индексу пространственной динамики столица России уступила в исследовании только Сингапуру, чье развитие сопровождалось минимальным относительным вовлечением земельных ресурсов.
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