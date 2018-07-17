Эксперты отметили высокий уровень градостроительного развития Москвы

МОСКВА , 17 июл — РИА Недвижимость. Эксперты консалтинговой компании PWC отметили высокий уровень градостроительного развития Москвы.

"По текущему уровню градостроительного развития Москва соответствует таким развитыми городам, как Нью-Йорк , Лондон, Париж, Берлин и Барселона", — говорится в презентации исследования компании, посвященного уровню и динамике градостроительного развития крупнейших мегаполисов мира.

В частности, в исследовании отмечен высокий уровень российской столицы по развитию социнфраструктуры и объектов досуга и культуры, высокий уровень покрытия зоны обслуживания общественного транспорта, отмечена близость парков и скверов к местам проживания.

В качестве областей, требующих улучшения, в материалах PWC указаны достаточность и доступность жилья и аренды, удаленность работы от жилья. По данным компании, в среднем на одного москвича приходится 19 квадратных метров жилья, среднее время в пути до работы в Москве составляет 44 минуты.

Как отмечается в презентации, в целом Москва отличается рациональной моделью градостроительного развития, предполагающей, что увеличение площади застройки города не ведет к снижению плотности населения и экономической деятельности.

Значительное повышение эффективности использования застроенной территории при относительно небольшом вовлечении в градостроительный оборот неосвоенных ранее участков наблюдалась в Москве с 2000 года, говорится в материалах.