Кировстат: В Кировской области 24,6 тысяч семей нуждаются в улучшении жилищных условий

Кировстат подвел очередные итоги за прошлый год по вопросу улучшения жилищных условий.

Всего на начало прошлого года на учете по этому вопросу состояло 26 000 семей. К концу года цифра немного уменьшилась и составляла 24 633 семей.

Из них 19,9% — это семьи, проживающие в коммунальных квартирах, 1,4% — проживающие в общежитиях и 6,8% семей из ветхого и аварийного жилья.

В совокупности очередники получили 48,6 тыс. кв. м. суммарной площади жилья. Из них 15,7 тыс. кв. м. — в новостройках.

Из оставшихся 24633 семей стабильное ядро, т.е. стоящих в очереди более десяти лет, составляет 18 027 семей.

При этом с каждым годом добавляется количество новых заявлений от семей, по объективным причинам желающих улучшить свои жилищные условия. Так в 2017 году было принято 907 заявлений, а снято по разным причинам 1800.

Фото — 2krota.ru