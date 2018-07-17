Ещё
Кировстат: В Кировской области 24,6 тысяч семей нуждаются в улучшении жилищных условий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кировстат: В Кировской области 24,6 тысяч семей нуждаются в улучшении жилищных условий 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Кировстат подвел очередные итоги за прошлый год по вопросу улучшения жилищных условий.
Всего на начало прошлого года на учете по этому вопросу состояло 26 000 семей. К концу года цифра немного уменьшилась и составляла 24 633 семей.
Из них 19,9% — это семьи, проживающие в коммунальных квартирах, 1,4% — проживающие в общежитиях и 6,8% семей из ветхого и аварийного жилья.
В совокупности очередники получили 48,6 тыс. кв. м. суммарной площади жилья. Из них 15,7 тыс. кв. м. — в новостройках.
Из оставшихся 24633 семей стабильное ядро, т.е. стоящих в очереди более десяти лет, составляет 18 027 семей.
При этом с каждым годом добавляется количество новых заявлений от семей, по объективным причинам желающих улучшить свои жилищные условия. Так в 2017 году было принято 907 заявлений, а снято по разным причинам 1800.
Фото — 2krota.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
Депутаты Госдумы обнародовали размер своих пенсий Умер фигурант по делу «Кировлеса» Петр Офицеров Епископ Гдовский Фома возглавил Уржумскую епархию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде138
Тест: Выжили бы вы в царской России?
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа25
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17353
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение