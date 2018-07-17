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Назван год запуска нового терминала Рощино
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Назван год запуска нового терминала Рощино 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Руководство тюменского аэропорта Рощино планирует через десять лет запустить в эксплуатацию второй терминал. Он расположится рядом с первым — аэропорт располагает необходимым свободным местом. Об этом гендиректор аэропорта Игорь Лужбин рассказал в интервью «ФедералПресс».
«Мы разработали концепт по второй очереди терминала. Это еще 17 тысяч квадратных метров. Проект мы уже защитили перед губернатором. Благодаря вводу второго терминала в 2028 году, по нашим подсчетам, поток составит 3,8 миллиона пассажиров в год», — сообщил Игорь Лужбин. Напомним, сейчас площадь аэровокзала составляет 27 тысяч квадратных метров. Масштабная реконструкция здания, привокзальной площади и перрона завершилась в 2016 году.
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