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Встречи представителей «Дом.РФ» с пострадавшими дольщиками Urban Group пройдут на следующей неделе
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Встречи представителей «Дом.РФ» с пострадавшими дольщиками Urban Group пройдут на следующей неделе 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
Об этом журналистам сообщил генеральный директор АО «Дом. РФ» Александр Плутник.
«Действительно на следующей неделе у нас запланировано несколько встреч с дольщиками, гражданами, которые ждут квартиры, приобретенные у группы компаний Urban Group. Мы будем обсуждать предметно каждый объект, каждый адрес, чтобы у людей было полное понимание, такое, как сейчас у нас, что происходит с достройкой квартир в тех объектах, в которые они вложили личные средства и ипотечные кредиты. Вчера начали работать офисы, в которые приходят граждане и проходят необходимые законодательством процедуры личного заявления на внесение в список в соответствии с процедурой банкротства, которая проводится в связи с решением суда», — сказал А. Плутник.
Ранее Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Фонда защиты прав дольщиков о признании банкротом первой из пяти проблемных компаний-застройщиков Urban Group.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 440 тыс. прав на жилье и землю зарегистрировал Росреестр по Подмосковью в январе-июне Власти Подмосковья разработали «дорожные карты» для 39 проблемных объектов долевого строительства Почти 6 тыс. человек планируют расселить из аварийного жилья в Подмосковье в 2018 г.
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