Встречи представителей «Дом.РФ» с пострадавшими дольщиками Urban Group пройдут на следующей неделе

Александр Плутник. Об этом журналистам сообщил генеральный директор АО «Дом. РФ

«Действительно на следующей неделе у нас запланировано несколько встреч с дольщиками, гражданами, которые ждут квартиры, приобретенные у группы компаний Urban Group. Мы будем обсуждать предметно каждый объект, каждый адрес, чтобы у людей было полное понимание, такое, как сейчас у нас, что происходит с достройкой квартир в тех объектах, в которые они вложили личные средства и ипотечные кредиты. Вчера начали работать офисы, в которые приходят граждане и проходят необходимые законодательством процедуры личного заявления на внесение в список в соответствии с процедурой банкротства, которая проводится в связи с решением суда», — сказал А. Плутник.