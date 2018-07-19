Эксперт уверил в позитивном развитии ситуации с Urban Group для ее дольщиков

«Что касается Urban Group, то дольщиков этого застройщика пока причислять к обманутым нет никаких оснований», — подчеркнул он. «Но процедура банкротства уже началась, а это, как объясняет Минстрой , способ скорейшего возобновления строительства. Тем более между руководством Подмосковья и федеральным правительством достигнута договоренность о том, что объекты будут достроены — этим занимается Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», — отметил эксперт.

По его словам, губернатор Московской области Андрей Воробьев также заверил, что областное правительство возьмет на себя завершение строительства всей сопутствующей социальной инфраструктуры. Половину необходимых средств выделят из федерального бюджета, а другие 50 процентов — из регионального. При этом, по словам Матвейчева, в начале июля парламент Московской области принял решение об увеличении областного бюджета на 2018 год и выделении первых 3 миллиардов рублей на стройку.

«Также стартовал прием документов у дольщиков для включения их в реестр требований о передаче жилых помещений. Для этого в Подмосковье открыты специализированные центры рядом с приостановленными стройками. Навстречу дольщикам идет Сбербанк , в портфеле которого сотни ипотечных кредитов по проектам Urban Group — он продлил для заемщиков сроки подтверждения целевого использования займа до 1 июня 2021 года», пишет профессор ВШЭ.

При этом, он предостерегает граждан — участников ДДУ от досрочного расторжения договоров долевого участия. По мнению Матвейчева, это экономически нецелесообразно. «Это факт, с которым практически никто не спорит. Прежде всего, из-за разницы в стоимости строящегося и готового жилья, а также по причине прогнозируемого роста цен на новостройки в дальнейшем», — утверждает эксперт. «На фоне нагнетаемой вокруг объектов Urban ситуации, появляется информация и о попытках подтолкнуть дольщиков к расторжению договора долевого участия, которые предпринимают агентства недвижимости или всевозможного толка „юристы“ с целью выкупа будущих квартир по заниженной стоимости», — утверждает Матвейчев. И не рекомендует делать это.

«Учитывая скорость развития ситуации, можно с уверенностью говорить о том, что новый застройщик объектов Urban будет выведен на площадку в самое ближайшее время», — подытожил Матвейчев.