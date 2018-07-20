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Рост цен на жилье в Москве признали мнимым
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Рост цен на жилье в Москве признали мнимым 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Средняя цена предложения вторичной недвижимости в Москве растет, в то время как реальная стоимость проданных объектов уменьшается. Об этом свидетельствуют материалы компании «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», поступившие в «Дом».
По данным аналитиков, средняя удельная цена предложения вторичных квартир в столице за первое полугодие 2018-го увеличилась почти на три процента, до 218 тысяч рублей за квадратный метр. При этом стоимость «квадрата» проданных объектов составила 165,5 тысячи рублей — на 3,5 тысячи меньше, чем в январе-июне 2017-го.
В среднем покупатели в первом полугодии платили за вторичную квартиру в Москве 9,3 миллиона рублей — всего на 10 тысяч рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017-го. Цена проданных «однушек» за год уменьшилась с 6,1 миллиона до 5,8 миллиона рублей, «двушек» — практически не изменилась (9,03 миллиона и 9,04 миллиона рублей соответственно), а цена реализованных трехкомнатных объектов увеличилась с 11,8 миллиона до 12,6 миллиона рублей.
Всего к июлю в городе было выставлено на продажу немногим больше 41 тысячи неновых квартир, подсчитали в «МИЭЛЬ».
Ранее аналитики анонсировали большую распродажу вторичного жилья в Москве. По их мнению, собственники «вторички» в обозримом будущем начнут избавляться от своих квартир и покупать новые, что может спровоцировать всплеск активности на рынке новостроек.
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