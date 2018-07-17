Банк ВТБ финансирует строительство нового ЖК под Санкт-Петербургом

Заемные средства будут направлены на строительство шести домов общей жилой площадью более 12 тыс. м2 в Дубровском городском поселении. Данный комплекс станет первой очередью строительства нового жилого квартала, которая будет реализована в 2019 году.

ВТБ активно работает в сегменте жилищного строительства, поддерживая качественные проекты разного класса. Уверен, что современный жилой комплекс в перспективном районе будет востребован у желающих жить за городом», — отметил руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

«Новая Дубровка» − жилой комплекс на берегу Невы в 25 км от Санкт-Петербурга . Включает дома комфорт-класса максимальной высотой 4 этажа. Строительство объекта стартовало в мае 2018 года. Застройщиком жилого комплекса выступает ООО «Конти».

Всего под строительство жилого квартала отведена территория в 65 га. В дальнейшем на ней планируется строительство жилья общей площадью 250 тыс. м2, рекреационных зон и объектов инфраструктуры.